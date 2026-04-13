Saúde recebe premiação internacional e menção honrosa durante congresso em Santos

A Secretaria de Saúde de Suzano conquistou destaque estadual e internacional durante o 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado entre os dias 8 e 10 de abril, em Santos, no litoral paulista. O município recebeu duas importantes premiações: o Destaque OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), concedido à Unidade Básica de Saúde (UBS) Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto, e uma Menção Honrosa ao trabalho desenvolvido pela Vigilância Sanitária, reconhecido entre mais de 2,7 mil experiências inscritas no evento.

Promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP), o congresso teve como tema “O SUS e o EnvelheSer: estratégia para uma longevidade digna e com equidade” e contou com a 22ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e o 15º Prêmio David Capistrano. O encontro reuniu gestores, especialistas, pesquisadores e profissionais da saúde de todo o Brasil, sendo considerado um dos mais importantes eventos da saúde pública no país.

Ao todo, Suzano inscreveu 26 trabalhos desenvolvidos por profissionais da rede municipal. Destes, dois foram reconhecidos com premiações de destaque. O trabalho “Aprimoramento do cuidado à primeiríssima infância em Unidade Básica de Saúde”, desenvolvido pela equipe da UBS Miguel Badra, recebeu o Destaque OPAS, reconhecimento concedido a experiências municipais com relevância e alinhamento às diretrizes internacionais de saúde.

A iniciativa, vinculada ao projeto “Começar Bem”, é voltada ao acompanhamento do neurodesenvolvimento de crianças entre 0 e 36 meses e foi desenvolvida pelos profissionais da Atenção Básica Juliana Pereira Tavares de Melo, Lilian Modesto Delmondes e Robson Rodrigues. A coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves, destacou a importância do reconhecimento e o impacto do trabalho desenvolvido no município.

“O prêmio reforça o compromisso das nossas equipes com o cuidado integral desde a primeira infância. O acompanhamento do desenvolvimento das crianças é fundamental para garantir melhores oportunidades ao longo da vida, e esse reconhecimento internacional demonstra que Suzano está no caminho certo ao investir na atenção básica e na promoção da saúde desde os primeiros anos”, afirmou.

Já a Vigilância Sanitária de Suzano recebeu Menção Honrosa com o trabalho “Capacitar para humanizar: Longevidade e qualidade de vida da pessoa idosa institucionalizada”, desenvolvido pelos profissionais Mariana Cristina da Silva Canhoto, Marcio Alves Vieira, Ewerton Mendes Rosa, Rodrigo Christiano Hilario Moreira, Carmen Lúcia Lorente e Edgard Onoda Luiz Caldas. O projeto foi selecionado entre 2,7 mil trabalhos inscritos e destacou ações voltadas à qualificação do cuidado com idosos institucionalizados.

A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lúcia Lorente, ressaltou a relevância da iniciativa e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas equipes. “Esse resultado mostra a dedicação dos nossos profissionais e o compromisso com a humanização do cuidado com a pessoa idosa. Investir na capacitação das equipes e na melhoria das condições de atendimento é essencial para garantir qualidade de vida e dignidade para essa população”, destacou.

Além das premiações, Edgard Caldas, médico veterinário da Vigilância Sanitária da cidade e coordenador do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal executado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), foi convidado para palestrar sobre o tema "Repercussão das Oficinas Regionais de Vigilância Sanitária" em bate-papo coordenado pelo apoiador da Estratégia Apoiadores do Cosems/SP, Bruno Tessari Cobra.

Participação

Suzano contou com ampla participação no congresso, com a presença do secretário municipal de Saúde, William Harada, além de 20 congressistas que acompanharam os três dias do evento, 15 cursistas no primeiro dia e 34 autores de trabalhos que participaram do terceiro dia e do encerramento.

Para o chefe da pasta, os reconhecimentos refletem o investimento contínuo na qualificação dos serviços e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município. “Essas premiações demonstram a qualidade do trabalho realizado pelas nossas equipes e o compromisso da gestão em promover uma saúde pública cada vez mais eficiente, humanizada e alinhada às melhores práticas. Suzano tem se destacado pela inovação e pelo cuidado com as pessoas, desde a primeira infância até o envelhecimento saudável”, concluiu Harada.