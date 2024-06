Alça de saída do viaduto Leon Feffer ganha nova pavimentação

A Prefeitura de Suzano concluiu nesta segunda-feira (10/06) mais uma etapa das obras relacionadas à reformulação do complexo viário do viaduto Leon Feffer com a nova pavimentação na alça de saída para a avenida Jorge Bei Maluf. Essa etapa se soma aos outros serviços anteriores, que incluíram reforço do solo e intervenções necessárias para remoção de parte do muro da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que garantiram um novo traçado para os motoristas que estão descendo neste ponto.

Seguem em andamento as obras que viabilizarão a abertura da nova alça do viaduto Leon Feffer. Neste momento estão sendo executados os serviços de terraplanagem e compactação do solo, preparando este local para guias e sarjetas, conclusão da drenagem e a execução de base da via com rachões e Brita Graduada Simples (BGS), para depois receber a pavimentação com binder e capa asfáltica. A implantação desta nova alça contribuirá com melhores condições de deslocamento para os motoristas que chegarem pela avenida Jorge Bei Maluf de Mogi das Cruzes e forem acessar a avenida Governador Mario Covas Junior sentido bairro-centro.

Com a transformação pela qual está passando o viaduto, serão proporcionadas mudanças num complexo de 2,5 quilômetros, considerando o novo acesso e as partes que estão sendo requalificadas. A melhoria nas condições de mobilidade beneficiarão motoristas de Suzano e de outros municípios, como de Mogi das Cruzes, que terão mais facilidade para chegar e sair deste local.‌

As obras para reestruturação deste complexo viário, que estão sob a responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., demandarão um investimento total de R$ 4.882.370,61, viabilizados por meio de uma parceria entre a administração municipal, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal.

Jorge Bei Maluf

Além da alça, a prefeitura também está promovendo intervenções que estão garantindo a revitalização da avenida Jorge Bei Maluf. Atualmente, estão sendo realizados serviços em guias, sarjetas e no sistema de drenagem, de forma a preparar a via para receber o recapeamento asfáltico. Também estão sendo implantadas calçadas onde não havia e reforma nas já existentes.

O investimento é de R$ 8.496.099,78, sendo R$ 6.718.888,20 do governo federal e R$ 1.777.211,58 como contrapartida municipal. A previsão é de que os trabalhos nesta via também sejam concluídos no segundo semestre. A exemplo do viaduto, as obras estão sob responsabilidade da Oestevalle. O projeto ainda prevê posteriormente a duplicação de parte da avenida, com implementação de uma ciclovia.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que as obras estão evoluindo bem para que, em breve, o novo viaduto possa estar à disposição. “Todas as etapas são fundamentais no planejamento que visa à entrega de mais uma estrutura de alta qualidade para a cidade, tendo em vista a enorme circulação de veículos que utilizam esse acesso. Acompanhamos todos os processos envolvidos, para que consigamos garantir a aplicação do asfalto na nova rampa de acesso ao viaduto e os demais serviços que integram esse grande projeto do município”, declarou.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou os benefícios proporcionados pelas obras realizadas no complexo do viaduto Leon Feffer. “A ideia é desafogar o trânsito nas imediações do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, tornando o tráfego mais fluido tanto para quem segue para a região sul e malha central da cidade, quanto para quem transita para a porção norte, pela avenida Vereador João Batista Fitipaldi. Para isso, o motorista que dirige no sentido bairro-centro pela Jorge Bei Maluf e precisa acessar o viaduto poderá evitar o cruzamento da via com a João Batista Fitipaldi, reduzindo a demanda neste local e melhorando o trânsito para quem vai em direção à região norte”, destacou o chefe do Executivo.