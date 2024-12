Alex Santos seguirá como secretário de Governo na gestão Pedro Ishi

Preparando-se para o início de seu mandato como chefe do Executivo de Suzano, Pedro Ishi (PL) anunciou neste sábado (14/12) a continuidade de Alex Santos como secretário municipal de Governo. Titular da pasta ao longo do segundo mandato de Rodrigo Ashiuchi na prefeitura, o empresário seguirá com o trabalho de intermediação entre a administração municipal, a população suzanense e as diferentes esferas do poder público com o objetivo de colaborar com a manutenção da cidade na trajetória de investimentos externos e conquistas.

Gestor de confiança do atual chefe do Executivo, Santos é formado em Gestão Pública, Ciências Políticas, Administração de Empresas e Práticas Jurídicas e Notariais, sendo ainda pós-graduado em Direitos Humanos e Deficiência em Espectro Autista. O secretário acumula ampla experiência no meio político, tendo participado de campanhas municipais e federais desde os 15 anos. Também foi um dos coordenadores da campanha de Rodrigo Ashiuchi para deputado estadual em 2014, colaborando também para a sua eleição como prefeito em 2016. Sua trajetória na Prefeitura de Suzano teve início em 2017, quando foi escolhido para o cargo de assessor estratégico do Gabinete, ocupando a função por três anos antes de assumir o Governo em novembro de 2020, posição que exerce desde então.

O secretário destaca ser uma satisfação seguir no cargo, ressaltando que continuará trabalhando incessantemente em prol do avanço de Suzano ao lado de Pedro Ishi. “Ao longo da gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, pude colaborar grandemente para trazer investimentos de múltiplas naturezas, como a iniciativa privada por meio de grupos empresariais interessados em atuar no município, e do setor público, por meio dos governos estadual e federal. Por múltiplas vezes, representei a cidade em reuniões e tratativas ao lado de deputados, como o estadual André do Prado e o federal Marcio Alvino, em busca do progresso que Suzano sempre mereceu e, com o Pedro Ishi na prefeitura, prometo muita dedicação para que sigamos neste caminho de evolução”, constatou.

Ishi explica que a missão de promover o diálogo entre diferentes setores, incluindo a sociedade civil, o Legislativo e as esferas estadual e federal, requer experiência e uma relação consolidada em prol do avanço da cidade, algo facilmente identificável no secretário. “Ao longo dos anos em que estive na administração municipal, tive a oportunidade de trabalhar com o Alex Santos e sou prova de sua capacidade, afinal, seu trabalho garantiu conquistas de alta relevância para a cidade, incluindo investimentos, projetos e parcerias que proporcionaram uma evolução notória no município. Sua continuidade era uma escolha natural”, afirmou.

Por sua vez, Ashiuchi reforçou que as conquistas da cidade tiveram colaboração do secretário de Governo. “Alex Santos e a sua equipe têm um trabalho de primeira linha no fomento às relações entre a Prefeitura de Suzano e os diversos órgãos e setores com quem dialogamos, e isso fez total diferença para o nosso crescimento enquanto cidade nos últimos quatro anos. O nosso próximo prefeito Pedro Ishi fez a escolha certa para o seu secretário de Governo, pois estamos falando de uma dupla entrosada e capacitada para manter Suzano na trilha do avanço”, concluiu o chefe do Executivo suzanense.

Perfil

Aos 41 anos, o empresário suzanense Alex Santos é formado em Gestão Pública, Ciências Políticas, Administração de Empresas e Práticas Jurídicas e Notariais, sendo ainda pós-graduado em Direitos Humanos e Deficiência em Espectro Autista.

Santos iniciou sua vida profissional aos 13 anos, já no meio administrativo de empresas locais. Aos 15 anos, deu início à carreira política, participando de campanhas municipais e estaduais a partir da década de 1990. Em 2014, foi um dos coordenadores da campanha para deputado estadual do então candidato Rodrigo Ashiuchi, sendo colaborador direto para sua eleição a prefeito em 2016.

Em 2017, Alex Santos passou a integrar a gestão pública ao ser convidado para trabalhar no Gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi como assessor estratégico. Com destaque em seu setor, em novembro de 2020, foi nomeado secretário municipal de Governo, função que ocupa desde então.