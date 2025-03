Alto Tietê comprova potencial com, pelo menos, 83 pontos turísticos

O Alto Tietê possui, ao menos, 83 locais que comprovam o seu “potencial turístico”. A reportagem do DS consultou as prefeituras da região, que elencaram os locais considerados turísticos nos respectivos municípios.

Em Suzano, a Prefeitura elencou sete pontos turísticos: Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (Rua Campos Salles, 547 – Centro); Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador); Viveiro Municipal Tomoe Uemura (Avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador); Praça Cidade das Flores (esquina da Avenida Paulo Portela com a Rua Baruel – Centro); Parque do Mirante (Avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi/Igreja do Baruel (Rodovia Índio Tibiriçá, s/n, km 60 – Baruel); e a Praça Sol Nascente Dr. Junji Toyoda (Rua Baruel com a Rodovia Índio Tibiriçá – Vila Sol Nascente).

A Prefeitura de Itaquá destacou 13 locais, entre parques, igrejas, museus, áreas esportivas e restaurantes: Parque Ecológico Mário do Canto, Igreja Nossa Senhora D’ájuda, Largo Monumental da Vila São Carlos, Feira Gastronômica da Vila São Carlos, Museu da Cachaça, Restaurante Roda D’água, Restaurante Mundo Animal, Parque Industrial, Praça Central, Campo do Brasil, Campo do CEC (Complexo Esportivo Rei Pelé), Complexo Esportivo Morro Branco e o Campo do GEVI.

Mogi das Cruzes não fica atrás e possui diversos pontos turísticos. No religioso, o destaque fica com a Catedral de Sant'Ana, localizada na Praça Coronel Benedicto de Almeida, a Mesquita Islâmica, que está no Alto do Ipiranga, e o Templo Hompa Hongwanji, na Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves.

O município também conta com três parques urbanos: Parque Centenário, Parque Leon Feffer e o Parque da Cidade. Para ter conta com a natureza, o turista pode visitar o Pico do Urubu, o Parque das Neblinas e o Parque Municipal Chiquinho Veríssimo. Prédios históricos como da Igreja do Carmo, o Casarão do Carmo, o Theatro Vasques e o Casarão do Chá também entram na rota dos turistas que frequentam a cidade. Mais informações podem ser acessadas no link: https://turismo.mogidascruzes.sp.gov.br/.

Em Guararema, há diversos pontos atrativos: as igrejas São Benedito, Nossa Senhora D’Ajuda, Nossa Senhora da Escada. Além disso, há o Portal Terra Guararemense, o Memorial Origens de Guararema, Museu Ferroviário Estação Guararema, Museu Ferroviário Estação Luís Carlos, Núcleo Turístico Luís Carlos e o Museu Casa da Memória “Antonia Guilhermina Franco – Dona Nini”. No site https://guararema.sp.gov.br/turismo, também há informações sobre opções para curtir com a família, natureza e rotas turísticas da cidade.

Salesópolis destacou os seguintes atrativos turísticos: Espaço Cultural “Dita Parente”, Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Nascentes do Tietê, Casarão do Café, Casarão Senzala, Casa do Artesão, Feira de Quinta-feira, Museu da Energia, Mirante da Torre, Barragem de Ponte Nova, Portal, Parque do Pinheirinho e o Santuário Diocesano São José.

As demais cidades foram consultadas, mas não responderam até o fechamento desta reportagem. A reportagem realizou uma pesquisa para destacar os pontos frequentados por turistas nos demais municípios.

Arujá: Parque Municipal dos Ipês e o Parque Cidade Natureza

Biritiba Mirim: Barragem Ponte Nova, Cachoeira do Poço Verde, Fonte dos Passarinhos, Vista da pedra da Forquilha e o Aeroclube.

Ferraz de Vasconcelos: Centro Cultural Castelo Zenker, além do Calçadão XV de Novembro e a Praça dos Trabalhadores, que costumam receber eventos.

Poá: Fonte Áurea, Fonte Primavera, Centro de Educação Ambiental, Gruta Santa Helena, Bosque Professor Kilian Burguer de Freitas, Mirante de Poá, Museu Padre Eustáquio, Teatro Municipal “Turíbio Ruiz” e a Praça da Bíblia.

Santa Isabel, de acordo com informações constatadas no site da administração: Parque dos Imigrantes, Mirante da Pedra Branca, Parque Estadual de Itaberaba, Parque Municipal de Santa Isabel, Feira do Produtor Rural, Praça Alice Ney Evangelista, Sala de Artes Sacras “Dito Pituba”, Centro de Memória Francisco Sanches Baptista “Chico Fotógrafo”, Represa do Jaguari, Mirante do Monte Serrat, Gibiteca Mauricio de Sousa e a Praça da Bandeira.