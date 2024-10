Alto Tietê confirma ônibus de graça para 1,2 milhão de eleitores no dia 6 de outubro

As cidades do Alto Tietê contarão com frotas de ônibus para transporte gratuito nos dias 6 e 27 de outubro, datas do primeiro e segundo turno das eleições municipais de 2024.

A medida deve beneficiar cerca de 1,2 milhão de eleitores que irão às urnas neste domingo (6). Pelo menos oito das dez cidades da região oferecerão gratuidade: Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel e Salesópolis.

A ação prevê que não haverá cobrança de passagens no dia 6 de outubro (primeiro turno) e, se necessário, em 27 de outubro (segundo turno). Cada cidade adotou um esquema específico para o horário de gratuidade.

Em Suzano, o transporte público municipal será gratuito no dia da eleição (06/10), das 8h às 17h. As linhas irão operar com frequência normal, como em um dia útil, e os ônibus estarão com catraca livre em todas as linhas municipais.

Em Itaquaquecetuba, o prefeito Eduardo Boigues publicou um decreto autorizando a gratuidade do transporte, que vigorará das 7h às 20h. As partidas e horários programados deverão seguir a frequência dos dias úteis.

Ferraz de Vasconcelos e Poá vão oferecer o serviço gratuitamente das 7h às 19h para os eleitores.

Em Mogi das Cruzes, a gratuidade do transporte coletivo no dia das eleições está garantida. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que agentes municipais farão o acompanhamento e orientação de motoristas e pedestres nos pontos de votação mais movimentados. Além disso, haverá interdições pontuais na rua Professor Flaviano de Melo, nas proximidades do cartório eleitoral, e na rua Ulisses Borges de Siqueira, em Braz Cubas, a pedido da Justiça Eleitoral.

Arujá também terá transporte gratuito neste domingo. A medida visa facilitar o acesso ao processo eleitoral e incentivar a participação dos cidadãos, fortalecendo a democracia.

Em Santa Isabel e Salesópolis, o transporte gratuito será disponibilizado aos eleitores através da frota municipal de cada cidade.