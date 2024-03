Alto Tietê recebe total de R$ 10,7 mi de verbas do Desenvolve SP em 2024

O programa estadual Desenvolve SP destinou, em janeiro e fevereiro de 2024, R$ 10,7 milhões para três das dez cidades do Alto Tietê.

A Desenvolve SP, agência de fomento ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, liberou os seguintes valores em crédito a prefeituras e empreendedores das cidades do Alto Tietê: foi R$ 4,6 milhões à Prefeitura de Arujá, R$ 3,1 milhões à Prefeitura de Itaquaquecetuba e R$ 3 milhões à Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Durante todo o ano de 2023, as cidades do Alto Tietê receberam financiamentos da Desenvolve SP de R$ 34,9 milhões (310,5% a mais em relação ao ano anterior); deste total, R$ 18,9 milhões foram para Itaquaquecetuba e R$ 13,8 milhões para Mogi das Cruzes.

O crédito concedido pela agência engloba programas de investimentos, inovação, sustentáveis, capital de giro e para compra de máquinas e equipamentos.

O que é?

A Desenvolve SP é a agência de fomento do Estado de São Paulo, que financia o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas e de municípios paulistas, e está vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico. Por meio de programas e linhas de crédito com condições excepcionais, financia o crescimento sustentável de negócios e projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da população e impulsionam a economia e a geração de emprego e renda no Estado.

Quais vantagens a Desenvolve SP oferece?

Linhas de crédito com prazos de até dez anos para pagar - incluindo carência de até três anos - taxas de juros competitivas e possibilidade de contratar fundos garantidores para composição de garantias. Além disso, oferecemos processo desburocratizado: não é necessário abrir conta corrente com a Desenvolve SP, já que o depósito do empréstimo é realizado na conta empresarial do banco de relacionamento do cliente. A solicitação e o acompanhamento do pedido de financiamento é totalmente online.