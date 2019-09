Alto Tietê registra 107,5 mil metros quadrados de área desmatada por ano

Dados presentes no portal da 'Fundação SOS Mata Atlântica', mostrou que foram desmatados 129 hectares de mata atlântica na região do Alto Tietê em 12 anos. Cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Ou seja, 1.290.000 metros quadrados, cerca de 107.500 metros quadrados por ano. Os dados estão presentes na plataforma 'Aqui tem mata?', presente no site da instituição. A fundação contabiliza apenas desmates acima de três hectares.

Segundo a plataforma, Mogi das Cruzes aparece em primeiro lugar, com 40 hectares de mata desmatados. A área total de mata atlântica na cidade é de 15.170,40 hectares. Isso equivale a aproximadamente 20 mil campos de futebol. Os picos de desmate na cidade ocorreram em 2008, com um total de 33 hectares, e outro em 2017, com oito hectares desmatados.

Em segundo lugar aparece Ferraz de Vasconcelos, com um desmate total de 34 hectares. A área total de mata atlântica na cidade é de 306,01 hectares, o que equivale a 398 campos de futebol, aproximadamente. Os picos de desmatamento ocorreram em 2008, com 14 hectares desmatados, em 2011 com nove hectares e em 2015, com 15 hectares.

Em terceiro no ranking aparece Suzano, com 18 hectares desmatados em 2013. Segundo o portal, a área total de mata na cidade é de 2.249,18 hectares, equivalente a três mil campos de futebol.

Arujá contabiliza 16 hectares desmatados, sendo 12 hectares em 2005 e quatro hectares em 2014. O tamanho total da área com mata atlântica presente na cidade é de 1.668,08 hectares, equivalente a dois mil campos de futebol.

Itaquaquecetuba contabilizou oito hectares desmatados. Sendo quatro hectares em 2012 e mais quatro hectares desmatados em 2017. Biritiba-Mirim aparece com sete hectares desmatados em 2005. Enquanto Santa Isabel contabilizou seis hectares em 2008.

Salesópolis, Guararema e Poá não apresentaram desmates acima de três hectares.