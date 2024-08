Alto Tietê registra 157 atropelamentos no 1º semestre com 23 mortes

O Alto Tietê registrou, ao menos, 157 atropelamentos no primeiro semestre de 2024, 23 deles fatais, distribuídos entre as cidades de Arujá (8, um fatal), Mogi das Cruzes (69, sete fatais), Itaquaquecetuba (28, seis fatais), Poá (onze, sem mortes), Suzano (29, seis fatais), Ferraz de Vasconcelos (doze, três fatais). Em 2023, foram ao todo 208 sinistros de janeiro a junho, com 27 mortes. Em ambos os casos, números preocupantes que a campanha busca reduzir.

Em todo o Estado, o primeiro semestre de 2024 é o mais letal para os pedestres nos últimos cinco anos no estado, segundo as estatísticas do Infosiga, portal de dados viários do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Foram 700 mortes, contra 585 no mesmo período do ano passado, 678 óbitos de janeiro a junho em 2022 e 678 em 2019. De 2023 a 2024, o crescimento nas mortes por atropelamento é de 19,7%. Para frear essa tendência, o Governo de São Paulo anunciou sua nova campanha educativa, "Sinal de respeito", com peças em TV, mídia digital, impressa e externa, frases como "Toda faixa de pedestre é um sinal de respeito" e uma série de ações pelo Estado realizadas na quinta-feira, 8, Dia Internacional do Pedestre.

O Dia D do Pedestre, como tem sido chamado, teve programação nas dezoito superintendências do Detran-SP - na capital e nas dezessete regiões em que litoral e interior foram divididos pelo órgão - para chamar tanto motoristas como transeuntes para a responsabilidade de respeitar a faixa de pedestres. O mapa de ação, criado pela gerência de Educação para o Trânsito da autarquia com dados do Infosiga, prioriza locais com maior número de sinistros no estado.

O Dia D se espalhou pela região. Ações de conscientização para um trânsito seguro, com distribuição de panfletos a motoristas e pedestres e atividades com estudantes da rede municipal, entre outras atividades, aconteceram em diversos pontos.