Alto Tietê resgata e acolhe mais de 200 animais em situação de rua

As cidades do Alto Tietê resgataram e acolheram mais de 200 cães e gatos em situação de rua, abandono ou maus-tratos nos últimos meses. Além disso, a maioria dos municípios promove campanhas gratuitas de castração, microchipagem e vacinação, ampliando o cuidado e a proteção aos animais.

Em Suzano, a Secretaria de Meio Ambiente não realiza resgates de animais, o que impede a estimativa do número de pets nas ruas. A pasta atua apenas em situações em que o tutor não cumpre seu papel, encaminhando os animais, mediante ação policial, para ONGs parceiras.

Além disso, o município mantém o projeto “Baby, me Leva!”, que incentiva a adoção responsável via site e em eventos presenciais, geralmente no Parque Max Feffer. Além disso, promove mutirões gratuitos de castração e implantação de microchips, mediante cadastro prévio. Desde 2017, foram realizados 10.176 procedimentos em cães e gatos.

Em Mogi das Cruzes, cerca de 100 animais estão atualmente no abrigo municipal e disponíveis para adoção, todos castrados, microchipados e vacinados. Animais abandonados ou soltos nas ruas são atendidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, que realiza captura, cuidados veterinários e busca por novos lares.

A castração é feita pelo Programa Seu Amigo Pet, que já teve cinco edições em 2025, atendendo cerca de 800 cães e gatos. A cidade também conta com uma Clínica Veterinária Pública, que oferece atendimento gratuito e prioritário a famílias de baixa renda e inscritas no CadÚnico. A unidade realiza até 450 consultas mensais, 50 consultas especializadas, 200 esterilizações, 85 cirurgias diversas e exames laboratoriais e de imagem.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba realizou, pela Zoonose, o resgate de 110 animais nos últimos dois meses, sendo 76 em junho e 34 em julho. No mesmo período, 77 animais foram doados, sendo 66 em junho e 11 em julho.

Em casos de maus tratos, a atuação é feita em parceria com a Guarda Ambiental, que conduz os encaminhamentos legais. Já a UVZ toma as providências cabíveis dentro de sua competência.

Em Itaquaquecetuba, a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) resgatou 110 animais nos últimos dois meses, sendo 76 em junho e 34 em julho. No mesmo período, 77 foram adotados, 66 em junho e 11 em julho.

Guararema recolheu 11 animais em situação de abandono ou vulnerabilidade nos últimos meses. A ação foi realizada por meio da equipe de Bem-estar Animal.

Já em Ferraz de Vasconcelos a Secretaria de Meio Ambiente atua em parceria com lares temporários para acolher animais até a adoção, entre 15 e 20 neste ano. O município realiza mensalmente castrações gratuitas, campanhas de adoção como o projeto “Me Leva Pra Casa” e oferece atendimento veterinário e vacinação sem custo.