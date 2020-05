Aluguel de leitos de UTI de hospitais privados passa a ser opção para prefeituras

O Hospital Santa Maria de Suzano realiza a locação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) específicos para coronavírus para cidades da região.

Em São Paulo, o aluguel de leitos de UTI de hospitais particulares tem sido utilizado pela Prefeitura da Capital.

Na região, até o momento, a Prefeitura de Guararema é a única cidade do Alto Tietê que tem contrato assinado com a unidade de saúde para atender pacientes do município.

Para a contratação, o hospital faz uma cotação dos leitos por diária, incluindo os honorários das equipes médicas, insumos, materiais e medicamentos. Essa cotação é encaminhada à Prefeitura e após aprovação, a unidade prepara o espaço para começar a receber os pacientes. No caso de Guararema, os leitos são reservados e um custo fixo é pago no valor de R$ 2.280,93 que sobe para R$ 5.156,94 na utilização do leito. Já o valor pago na internação clínica pós UTI é de R$ 1.455,78, que é pago também conforme o uso.

De acordo com Marcello Cusatis, diretor do hospital, Guararema dispõe de nove leitos de prontidão para pacientes com coronavírus no equipamento de saúde. Ao todo, o hospital possui 19 leitos de UTI para casos graves da doença, com respiradores e ventiladores mecânicos, restando 10 que ainda estão disponíveis para locação.

Para o diretor da unidade, o aluguel de leitos é uma opção para as cidades que não têm seus próprios hospitais de campanha, como é o caso de Guararema. "Ao invés de montar um hospital de campanha, eles alugaram leitos de UTI, que é o que se mais precisa nessa pandemia de coronavírus. Então nós montamos essa estrutura de nove leitos, que estão lá e estão prontos para receber pacientes", explica.

No caso da Prefeitura de Guararema, a contratação do serviço foi realizada na modalidade de dispensa de licitação pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogados por mais 6 meses, conforme informações retiradas do portal da transparência do município. Entretanto, Cusatis explica que cada município pode realizar a contratação dos serviços em uma modalidade específica, segundo a necessidade da cidade.

"A pandemia fez com que muitas cidades declarassem calamidade pública, e isso permite com que esses contratos sejam feitos de maneira mais imediata, que foi o que Guararema fez", diz.

O diretor conta que o Hospital já foi contatado por outras cidades, inclusive Suzano, para verificar procedimentos para a locação de leitos. Entretanto, até o momento apenas pacientes de Guararema estão sendo atendidos por esse meio.