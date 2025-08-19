Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 19 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Alunas do Unipiaget são eleitas para participar do Conselho Municipal da Juventude de Suzano

Estudante de Direito é eleita vice-presidente e aluna de Psicologia assume como conselheira suplente no Comjuve

19 agosto 2025 - 16h19Por da Reportagem Local
Alunas do Unipiaget são eleitas para participar do Conselho Municipal da Juventude de SuzanoAlunas do Unipiaget são eleitas para participar do Conselho Municipal da Juventude de Suzano - (Foto: Divulgação)

O Unipiaget passou a integrar oficialmente o Conselho Municipal da Juventude de Suzano (Comjuve), lançado na última sexta-feira (15/08) no Complexo Educacional Mirambava. A instituição será representada pelas alunas Heloísa de Souza, do curso de Direito, eleita vice-presidente do conselho, e Lucineide Duarte, estudante de Psicologia, que assumiu como conselheira suplente.

O reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues, e a pró-reitora acadêmica, Profa. Me. Poliana Lima, prestigiaram o lançamento do conselho, cerimônia que reuniu mais de mil pessoas, entre autoridades, representantes de instituições de ensino, organizações sociais e lideranças comunitárias. Durante o evento, o prefeito Pedro Ishi assinou os decretos que oficializam a criação do Comjuve e instituem a agenda jovem “Conecta +”, que reunirá programas e projetos voltados à cidadania, inovação social, empreendedorismo e protagonismo juvenil.

A eleição de Heloísa para a vice-presidência reforça o protagonismo dos estudantes do Unipiaget em espaços de decisão e diálogo sobre políticas públicas voltadas à juventude. “O conselho é um espaço de participação dos jovens junto ao poder público para pensar e acompanhar políticas de juventude. E sobre representar os jovens, é assumir o papel de porta-voz da juventude, garantindo que suas ideias e necessidades sejam ouvidas e consideradas nas decisões públicas. Fazer parte do conselho é dar voz à juventude e trabalhar para mudanças reais”, destacou a jovem. Lucineide, por sua vez, destacou que: “Juventude unida por voz ativa, transformação social e futuro com propósito”.

Para o reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues, a presença das nossas alunas no Comjuve é motivo de orgulho para toda a comunidade acadêmica. “Isso mostra que o Unipiaget não apenas forma profissionais, mas também cidadãos engajados e conscientes do seu papel político social. Estar neste conselho é dar oportunidade para que a juventude exercite a política e tenha voz ativa nas decisões que impactam seu presente e futuro”.

O presidente do Comjuve, André Luis Bom Fim Averaldo, diretor da Secretaria de Governo, também destacou a importância deste primeiro mandato. “Muito feliz pela oportunidade de assumir a presidência do Comjuve neste primeiro ano. Junto ao colegiado, vamos trabalhar intensamente pelos jovens da nossa cidade de Suzano. Este é apenas o início de uma caminhada que certamente trará grandes resultados. Agradeço ao prefeito Pedro Ishi e ao secretário de Governo Alex Santos pela confiança e apoio”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano recebe lançamento do livro Lições da Vida, de Francis Gomes
Suzano

Suzano recebe lançamento do livro Lições da Vida, de Francis Gomes

Alunos da rede municipal são premiados na Matific por participação no Suzangames
Cidades

Alunos da rede municipal são premiados na Matific por participação no Suzangames

André do Prado 'crava' aprovação de Suzano e prevê emprego e renda
Cidades

André do Prado 'crava' aprovação de Suzano e prevê emprego e renda

Saspe abre 20 vagas para curso sobre Inteligência Artificial em Nuvem
Cidades

Saspe abre 20 vagas para curso sobre Inteligência Artificial em Nuvem

Livro de jornalista suzanense está na programação do aniversário da Casa da Democracia
Cidades

Livro de jornalista suzanense está na programação do aniversário da Casa da Democracia

CCMI abre inscrições para 650 vagas para 'Gincana da Melhor Idade'
Cidades

CCMI abre inscrições para 650 vagas para 'Gincana da Melhor Idade'