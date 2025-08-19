Alunas do Unipiaget são eleitas para participar do Conselho Municipal da Juventude de Suzano

O Unipiaget passou a integrar oficialmente o Conselho Municipal da Juventude de Suzano (Comjuve), lançado na última sexta-feira (15/08) no Complexo Educacional Mirambava. A instituição será representada pelas alunas Heloísa de Souza, do curso de Direito, eleita vice-presidente do conselho, e Lucineide Duarte, estudante de Psicologia, que assumiu como conselheira suplente.

O reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues, e a pró-reitora acadêmica, Profa. Me. Poliana Lima, prestigiaram o lançamento do conselho, cerimônia que reuniu mais de mil pessoas, entre autoridades, representantes de instituições de ensino, organizações sociais e lideranças comunitárias. Durante o evento, o prefeito Pedro Ishi assinou os decretos que oficializam a criação do Comjuve e instituem a agenda jovem “Conecta +”, que reunirá programas e projetos voltados à cidadania, inovação social, empreendedorismo e protagonismo juvenil.

A eleição de Heloísa para a vice-presidência reforça o protagonismo dos estudantes do Unipiaget em espaços de decisão e diálogo sobre políticas públicas voltadas à juventude. “O conselho é um espaço de participação dos jovens junto ao poder público para pensar e acompanhar políticas de juventude. E sobre representar os jovens, é assumir o papel de porta-voz da juventude, garantindo que suas ideias e necessidades sejam ouvidas e consideradas nas decisões públicas. Fazer parte do conselho é dar voz à juventude e trabalhar para mudanças reais”, destacou a jovem. Lucineide, por sua vez, destacou que: “Juventude unida por voz ativa, transformação social e futuro com propósito”.

Para o reitor do Unipiaget, Prof. Dr. Marcus Rodrigues, a presença das nossas alunas no Comjuve é motivo de orgulho para toda a comunidade acadêmica. “Isso mostra que o Unipiaget não apenas forma profissionais, mas também cidadãos engajados e conscientes do seu papel político social. Estar neste conselho é dar oportunidade para que a juventude exercite a política e tenha voz ativa nas decisões que impactam seu presente e futuro”.

O presidente do Comjuve, André Luis Bom Fim Averaldo, diretor da Secretaria de Governo, também destacou a importância deste primeiro mandato. “Muito feliz pela oportunidade de assumir a presidência do Comjuve neste primeiro ano. Junto ao colegiado, vamos trabalhar intensamente pelos jovens da nossa cidade de Suzano. Este é apenas o início de uma caminhada que certamente trará grandes resultados. Agradeço ao prefeito Pedro Ishi e ao secretário de Governo Alex Santos pela confiança e apoio”, declarou.