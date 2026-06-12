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Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
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Cidades

ACE Suzano projeta crescimento de 10% nas vendas em meio à Copa do Mundo

Segundo a associação, produtos mais procurados devem ser bandeiras, acessórios e televisores; Bares devem ter grande movimento em horários de jogos

12 junho 2026 - 18h01Por De Suzano
Suzano projeta alta de 10% nas vendas do comércio local, considerando os diversos segmentos impactados pelo Mundial.Suzano projeta alta de 10% nas vendas do comércio local, considerando os diversos segmentos impactados pelo Mundial. - (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo teve início na última quinta-feira (11/06) e, com a estreia da Seleção Brasileira neste sábado (13/06), a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano projeta alta de 10% nas vendas do comércio local, considerando os diversos segmentos impactados pelo Mundial.

A expectativa de crescimento do setor vem do entusiasmo dos torcedores e pelas tradicionais reuniões entre familiares e amigos para acompanhar os jogos, tendo como adicional a proximidade do torneio com o Dia dos Namorados e as festas juninas. A ACE projeta que, entre os produtos mais procurados nesta época, estarão camisetas da Seleção Brasileira, bandeiras, acessórios nas cores verde e amarela com vendas online e no varejo físico.

Além destes, outra vertente na qual é possível esperar alta considerável é o setor de eletrônicos e eletroeletrônicos. A exemplo, a expectativa é de que o comércio suzanense registre um aumento de 100% na procura por televisores. Além destes, caixas de som, celulares e outros aparelhos que potencializam a experiência de assistir aos jogos também devem ter crescimento.

Por sua vez, bares, restaurantes e estabelecimentos voltados ao entretenimento também esperam aumento significativo no movimento, especialmente nos dias de jogos do Brasil. Outro ponto que reforça o parecer positivo é que, ao contrário da Copa do Mundo de 2022, o Mundial de 2026 poderá ser aproveitado por torcedores sem restrições sanitárias, tendo em vista que, à época, a sociedade estava em transição devido aos cuidados provenientes da pandemia da Covid-19.

Segundo o presidente da ACE, Cristiano Homan, além do impacto direto nas vendas, a Copa do Mundo também representa uma oportunidade para geração de empregos temporários e fortalecimento da economia local. "A expectativa do hexacampeonato mundial e todo o clima de Copa fazem com que muitos comerciantes reforcem suas equipes para atender à demanda maior de consumidores, principalmente nos setores de alimentação, logística e atendimento ao público, em especial à medida que a Seleção vá avançando no Mundial. Esperamos um retorno extremamente positivo ao longo dos próximos 45 dias de competição", afirmou.

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