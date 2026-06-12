Prefeito acompanha entrega de novo bloco de salas no Instituto Federal de Suzano

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta sexta-feira (12/06) a entrega do novo bloco de salas de aula do campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). A ampliação representa um importante avanço para a educação técnica e superior da cidade, com a criação de nove novas salas de aula, uma de atendimento ao aluno e outra destinada aos professores.

A obra recebeu investimento total de R$ 4,3 milhões, sendo R$ 1,2 milhão provenientes de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Marcio Alvino. Com a nova estrutura, a capacidade de atendimento do campus passa de 3.020 para 4.020 estudantes, contemplando cursos regulares e de extensão.

Os alunos foram reunidos no pátio do IFSP, onde ocorreu uma breve cerimônia que contou com a presença das autoridades presentes. Após os pronunciamentos, os convidados percorreram as novas instalações para conhecer os espaços que já passam a integrar a estrutura da instituição.

O novo bloco beneficiará diretamente estudantes dos cursos de Licenciatura em Química, Bacharelado em Química, Bacharelado em Administração, Engenharia de Controle e Automação, Técnico em Automação Industrial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Administração, além das pós-graduações em Logística e Educação Socioambiental.

Durante o evento, também foi anunciado um novo investimento de R$ 350 mil, igualmente destinado pelo deputado federal Marcio Alvino, para a implantação de um Núcleo de Inteligência Artificial no campus. O espaço será o primeiro do tipo em uma instituição de ensino do Alto Tietê e contará inicialmente com equipamentos voltados ao desenvolvimento de projetos, pesquisas e programação na área de inteligência artificial.

Durante a cerimônia, o diretor do campus, Eugênio Zampini, destacou que a ampliação da estrutura representa a concretização de um projeto construído ao longo dos últimos anos. “Hoje é um dia de muita alegria para toda a comunidade do Instituto Federal. Esse projeto começou a ser discutido há alguns anos, quando identificamos a necessidade de ampliar nossa capacidade de atendimento. Com este novo bloco, conseguimos receber mais mil estudantes e oferecer melhores condições de ensino, pesquisa e extensão. Agradeço ao deputado Marcio Alvino, ao prefeito Pedro Ishi, à Prefeitura de Suzano e a todos que contribuíram para transformar este sonho em realidade”, afirmou Zampini.

Para a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, a entrega mostra que Suzano segue compromissada com a formação de qualidade e a ampliação das oportunidades para os jovens da cidade. “O Instituto Federal é uma referência de excelência e desempenha um papel fundamental na transformação de vidas por meio da educação. A ampliação da estrutura significa mais oportunidades de acesso ao ensino técnico e superior, fortalecendo a formação dos nossos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de Suzano”, afirmou.

O deputado federal Marcio Alvino ressaltou o impacto da instituição na trajetória dos alunos e comemorou a conclusão do novo prédio. “O trabalho que o Instituto Federal desenvolve muda a vida de vocês. Ver esse novo espaço sendo entregue é motivo de muito orgulho, porque sabemos que ele vai ampliar oportunidades e abrir portas para milhares de jovens. Também fico muito feliz em anunciar mais um investimento para que o campus tenha o primeiro núcleo de inteligência artificial do Alto Tietê, preparando os alunos para as profissões do futuro”, declarou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou a continuidade dos investimentos na Educação e lembrou que a expansão do campus é resultado de um trabalho iniciado em gestões anteriores. “Esta é uma conquista construída ao longo dos anos, fruto de uma união de esforços que começou ainda na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e que temos a satisfação de dar continuidade. O Instituto Federal é um patrimônio de Suzano e amplia horizontes para milhares de estudantes. Hoje celebramos não apenas a entrega de um prédio, mas a abertura de novas oportunidades para que nossos jovens construam um futuro cada vez mais promissor”, ressaltou.

Além das autoridades já citadas, também participaram do evento o ex-prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi; o vice-prefeito Said Raful; a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção), Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Francisco Balbino (Segurança Cidadã), César Braga (Controladoria Geral do Município), Alex Santos (Governo) e Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego); os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da Ong; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Rogério Castilho.