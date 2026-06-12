Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 12 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeito acompanha entrega de novo bloco de salas no Instituto Federal de Suzano

Obra recebeu investimento de R$ 4,3 milhões e permitirá ampliar atendimento de 3 mil para mais de 4 mil alunos; campus também ganhará primeiro núcleo de inteligência artificial do Alto Tietê

12 junho 2026 - 18h05Por De Suzano
O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta sexta-feira (12/06) a entrega do novo bloco de salas de aula do campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo (IFSP)O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta sexta-feira (12/06) a entrega do novo bloco de salas de aula do campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta sexta-feira (12/06) a entrega do novo bloco de salas de aula do campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). A ampliação representa um importante avanço para a educação técnica e superior da cidade, com a criação de nove novas salas de aula, uma de atendimento ao aluno e outra destinada aos professores.

A obra recebeu investimento total de R$ 4,3 milhões, sendo R$ 1,2 milhão provenientes de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Marcio Alvino. Com a nova estrutura, a capacidade de atendimento do campus passa de 3.020 para 4.020 estudantes, contemplando cursos regulares e de extensão.

Os alunos foram reunidos no pátio do IFSP, onde ocorreu uma breve cerimônia que contou com a presença das autoridades presentes. Após os pronunciamentos, os convidados percorreram as novas instalações para conhecer os espaços que já passam a integrar a estrutura da instituição.

O novo bloco beneficiará diretamente estudantes dos cursos de Licenciatura em Química, Bacharelado em Química, Bacharelado em Administração, Engenharia de Controle e Automação, Técnico em Automação Industrial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Administração, além das pós-graduações em Logística e Educação Socioambiental.

Durante o evento, também foi anunciado um novo investimento de R$ 350 mil, igualmente destinado pelo deputado federal Marcio Alvino, para a implantação de um Núcleo de Inteligência Artificial no campus. O espaço será o primeiro do tipo em uma instituição de ensino do Alto Tietê e contará inicialmente com equipamentos voltados ao desenvolvimento de projetos, pesquisas e programação na área de inteligência artificial.

Durante a cerimônia, o diretor do campus, Eugênio Zampini, destacou que a ampliação da estrutura representa a concretização de um projeto construído ao longo dos últimos anos. “Hoje é um dia de muita alegria para toda a comunidade do Instituto Federal. Esse projeto começou a ser discutido há alguns anos, quando identificamos a necessidade de ampliar nossa capacidade de atendimento. Com este novo bloco, conseguimos receber mais mil estudantes e oferecer melhores condições de ensino, pesquisa e extensão. Agradeço ao deputado Marcio Alvino, ao prefeito Pedro Ishi, à Prefeitura de Suzano e a todos que contribuíram para transformar este sonho em realidade”, afirmou Zampini.

Para a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, a entrega mostra que Suzano segue compromissada com a formação de qualidade e a ampliação das oportunidades para os jovens da cidade. “O Instituto Federal é uma referência de excelência e desempenha um papel fundamental na transformação de vidas por meio da educação. A ampliação da estrutura significa mais oportunidades de acesso ao ensino técnico e superior, fortalecendo a formação dos nossos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de Suzano”, afirmou.

O deputado federal Marcio Alvino ressaltou o impacto da instituição na trajetória dos alunos e comemorou a conclusão do novo prédio. “O trabalho que o Instituto Federal desenvolve muda a vida de vocês. Ver esse novo espaço sendo entregue é motivo de muito orgulho, porque sabemos que ele vai ampliar oportunidades e abrir portas para milhares de jovens. Também fico muito feliz em anunciar mais um investimento para que o campus tenha o primeiro núcleo de inteligência artificial do Alto Tietê, preparando os alunos para as profissões do futuro”, declarou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou a continuidade dos investimentos na Educação e lembrou que a expansão do campus é resultado de um trabalho iniciado em gestões anteriores. “Esta é uma conquista construída ao longo dos anos, fruto de uma união de esforços que começou ainda na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e que temos a satisfação de dar continuidade. O Instituto Federal é um patrimônio de Suzano e amplia horizontes para milhares de estudantes. Hoje celebramos não apenas a entrega de um prédio, mas a abertura de novas oportunidades para que nossos jovens construam um futuro cada vez mais promissor”, ressaltou.

Além das autoridades já citadas, também participaram do evento o ex-prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi; o vice-prefeito Said Raful; a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção), Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Francisco Balbino (Segurança Cidadã), César Braga (Controladoria Geral do Município), Alex Santos (Governo) e Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego); os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da Ong; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Rogério Castilho.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Semestre é marcado por entregas em todas as regiões de Suzano
Cidades

Semestre é marcado por entregas em todas as regiões de Suzano

ACE Suzano projeta crescimento de 10% nas vendas em meio à Copa do Mundo
Cidades

ACE Suzano projeta crescimento de 10% nas vendas em meio à Copa do Mundo

Saspe abre 25 vagas para curso de 'Cuidador de Idosos' no Centro Cultural Boa Vista
Cidades

Saspe abre 25 vagas para curso de 'Cuidador de Idosos' no Centro Cultural Boa Vista

Suzano receberá serviços de desassoreamento no rio Taiaçupeba ao longo do 2&ordm; semestre
Cidades

Suzano receberá serviços de desassoreamento no rio Taiaçupeba ao longo do 2º semestre

Vias paralelas à avenida Roberto Simonsen passam a ser de mão única no Jardim dos Ipês
Cidades

Vias paralelas à avenida Roberto Simonsen passam a ser de mão única no Jardim dos Ipês

Secretaria de Meio Ambiente realiza nova apreensão de caçamba irregular
Cidades

Secretaria de Meio Ambiente realiza nova apreensão de caçamba irregular