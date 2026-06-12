Saspe abre 25 vagas para curso de 'Cuidador de Idosos' no Centro Cultural Boa Vista

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), da Prefeitura de Suzano, inicia na próxima segunda-feira (15/06), entre 8 e 17 horas, as inscrições para o curso de “Cuidador de Idosos”, que oferece 25 vagas para moradores da cidade que têm entre 18 e 60 anos . Os interessados devem comparecer ao Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389 - Cidade Boa Vista), onde serão realizadas as aulas, portando CPF, RG e comprovante de residência.

A formação, que será disponibilizada por meio de uma parceria com o Instituto Global Attitude, no âmbito do eixo “Bem-Estar” do Saspe, ocorrerá entre os dias 1º e 23 de julho, das 8 às 12 horas, sempre de segunda a sexta-feira.

O curso de “Cuidador de Idosos” tem como objetivo apresentar conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao cuidado, acompanhamento e atenção à pessoa idosa, abordando temas como higiene, alimentação, mobilidade, segurança, rotina de cuidados, comunicação, ética e humanização no atendimento.

A proposta é qualificar os participantes para atuação inicial neste segmento profissional, desenvolvendo habilidades básicas para oferecer cuidado com responsabilidade, atenção, respeito e segurança, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa idosa.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, destacou que a iniciativa garantirá uma formação diferenciada aos profissionais. “Este curso abordará conhecimentos relacionados ao trabalho junto às pessoas idosas, uma função que é bastante requisitada atualmente. As aulas garantirão um suporte para que os participantes possam se preparar para as oportunidades que surgirem”, ressaltou.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, afirmou que a oferta do curso fora das dependências do órgão municipal facilita o acesso dos moradores que residem em outras localidades de Suzano. “Temos esse compromisso de qualificar a população para o mercado de trabalho e facilitar o acesso de todos aos cursos que oferecemos durante o ano”, declarou.