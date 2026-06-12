Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 12 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saspe abre 25 vagas para curso de 'Cuidador de Idosos' no Centro Cultural Boa Vista

Inscrições ocorrem a partir da próxima segunda-feira (15/06), entre 8 e 17 horas, no próprio equipamento da região norte, que fica situado na rua Dr. Artur Saboya, 389

12 junho 2026 - 17h03Por De Suzano
Saspe abre 25 vagas para curso de 'Cuidador de Idosos' no Centro Cultural Boa Vista Saspe abre 25 vagas para curso de 'Cuidador de Idosos' no Centro Cultural Boa Vista - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), da Prefeitura de Suzano, inicia na próxima segunda-feira (15/06), entre 8 e 17 horas, as inscrições para o curso de “Cuidador de Idosos”, que oferece 25 vagas para moradores da cidade que têm entre 18 e 60 anos . Os interessados devem comparecer ao Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389 - Cidade Boa Vista), onde serão realizadas as aulas, portando CPF, RG e comprovante de residência.

A formação, que será disponibilizada por meio de uma parceria com o Instituto Global Attitude, no âmbito do eixo “Bem-Estar” do Saspe, ocorrerá entre os dias 1º e 23 de julho, das 8 às 12 horas, sempre de segunda a sexta-feira.

O curso de “Cuidador de Idosos” tem como objetivo apresentar conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao cuidado, acompanhamento e atenção à pessoa idosa, abordando temas como higiene, alimentação, mobilidade, segurança, rotina de cuidados, comunicação, ética e humanização no atendimento.

A proposta é qualificar os participantes para atuação inicial neste segmento profissional, desenvolvendo habilidades básicas para oferecer cuidado com responsabilidade, atenção, respeito e segurança, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa idosa.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, destacou que a iniciativa garantirá uma formação diferenciada aos profissionais. “Este curso abordará conhecimentos relacionados ao trabalho junto às pessoas idosas, uma função que é bastante requisitada atualmente. As aulas garantirão um suporte para que os participantes possam se preparar para as oportunidades que surgirem”, ressaltou.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, afirmou que a oferta do curso fora das dependências do órgão municipal facilita o acesso dos moradores que residem em outras localidades de Suzano. “Temos esse compromisso de qualificar a população para o mercado de trabalho e facilitar o acesso de todos aos cursos que oferecemos durante o ano”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Semestre é marcado por entregas em todas as regiões de Suzano
Cidades

Semestre é marcado por entregas em todas as regiões de Suzano

Prefeito acompanha entrega de novo bloco de salas no Instituto Federal de Suzano
Cidades

Prefeito acompanha entrega de novo bloco de salas no Instituto Federal de Suzano

ACE Suzano projeta crescimento de 10% nas vendas em meio à Copa do Mundo
Cidades

ACE Suzano projeta crescimento de 10% nas vendas em meio à Copa do Mundo

Suzano receberá serviços de desassoreamento no rio Taiaçupeba ao longo do 2&ordm; semestre
Cidades

Suzano receberá serviços de desassoreamento no rio Taiaçupeba ao longo do 2º semestre

Vias paralelas à avenida Roberto Simonsen passam a ser de mão única no Jardim dos Ipês
Cidades

Vias paralelas à avenida Roberto Simonsen passam a ser de mão única no Jardim dos Ipês

Secretaria de Meio Ambiente realiza nova apreensão de caçamba irregular
Cidades

Secretaria de Meio Ambiente realiza nova apreensão de caçamba irregular