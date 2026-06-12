Suzano receberá serviços de desassoreamento no rio Taiaçupeba ao longo do 2º semestre

A parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo de São Paulo garantirá serviços de desassoreamento no rio Taiaçupeba ao longo do segundo semestre deste ano, conforme foi anunciado pela autarquia estadual SP Águas, durante reunião com representantes da administração municipal realizada nesta quinta-feira (11/06), na sede da Suzano SA, na Vila Monte Sion, de onde começará o trabalho que alcançará um trecho de quatro quilômetros em direção à represa Taiaçupeba.

O encontro contou com as presenças do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler; dos engenheiros da SP Águas José Augusto Mendes e Luiz Carlos Silva; e também do consultor ambiental da Suzano SA, Fernando do Nascimento. A companhia está mobilizada pois cederá uma área para disposição dos sedimentos que serão retirados do fundo do rio, até a destinação final, como também ocorrerá com a empresa Itaquareia.

O desassoreamento neste corpo d’água, que beneficiará, principalmente, a população do Jardim Maitê, garantirá a remoção de 8mil metros cúbicos (m³) de sedimentos e 5 mil m³ de vegetação durante quatro meses de trabalho. O trabalho integra as ações relacionadas a esse tipo de serviço que está ocorrendo em outras localidades da cidade, contemplando também os rios Guaió e Tietê.

No primeiro, os serviços estão sendo realizados no trecho de aproximadamente um quilômetro que fica entre a foz do rio Tietê e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), para garantir a retirada de cerca de 8 mil m³ de resíduos. O trabalho começou no último mês de maio e se estenderia até novembro deste ano, mas com a chegada de uma nova retroescavadeira as atividades no Guaió avançaram e já devem ser concluídas nas próximas semanas. O resultado final beneficiará os bairros do entorno como Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis.

Já no rio Tietê, as ações estão sendo executadas num trecho de 14,9 quilômetros (lote 4B), entre o ribeirão Taiaçupeba-Mirim e o limite de Itaquaquecetuba com Poá, já tendo proporcionado a remoção de mais de 300 mil metros cúbicos de sedimentos desde 2023.

A extensão da parceria entre Suzano e o governo paulista, que tem reforçado a presença da autarquia estadual SP Águas na cidade, havia sido confirmada durante a visita da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, em 27 de março, que conferiu, durante vistoria no rio Tietê, a operação que estava sendo realizada no trecho entre o Sesc e o bairro Miguel Badra.

O secretário Samuel Oliveira destacou que o desassoreamento nos rios da cidade será fundamental para evitar cheias no período de fortes chuvas. “Avançamos nas tratativas com o Estado ao longo dos últimos anos e viabilizamos todos esses serviços nestes três corpos d’água. Recebemos a visita dos representantes da SP Águas diversas vezes, que verificaram a necessidade dessas intervenções. Agradecemos a parceria com o governo de São Paulo, por meio da secretária estadual Natália Resende e do governador Tarcísio de Freitas”, ressaltou o titular da pasta.