Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 06 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Alunos do CCMI participam de sessão especial de cinema

Cerca de 50 idosos que integram o Centro de Convivência estiveram nesta edição; iniciativa proporciona experiências fora da rotina da unidade

06 maio 2026 - 16h22Por De Suzano
Cerca de 50 idosos estiveram nessa ação, que proporciona momentos de lazer e interação fora da unidadeCerca de 50 idosos estiveram nessa ação, que proporciona momentos de lazer e interação fora da unidade - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Os alunos do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) participaram, na tarde da última terça-feira (05/05), da 3ª edição do “Cine Terceira Idade”, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, centro. Cerca de 50 idosos estiveram nessa ação, que proporciona momentos de lazer e interação fora da unidade.

Na ocasião, foi exibido o filme “O Curioso Caso de Benjamin Button”. Nas duas ações anteriores, realizadas em março e abril, os alunos assistiram à comédia ‘Uma Mulher sem Filtro’ e ao drama ‘Palmer’. A cada mês, um grupo diferente do Centro de Convivência assiste a uma sessão.

O projeto busca ampliar o acesso dos alunos a espaços culturais da cidade, contribuindo para o entretenimento, fortalecimento dos vínculos e bem-estar coletivo. A atividade é produzida pelo Polo de Música e Audiovisual de Suzano, com apoio do Instituto Seliga de Inclusão e Responsabilidade Social.

A diretora do CCMI, Sueli Eguchi, destacou que a atividade é bem recebida pelos alunos. “Ações como essa, que integram e fazem os idosos conhecerem outros espaços públicos, são muito importantes. Contribui no fortalecimento dos vínculos e proporciona novas vivências e experiências de vida”, afirmou.

Já a dirigente do CCMI, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou o impacto positivo que a ação traz para a qualidade de vida dos idosos. “A proposta é oferecer diferentes tipos de atividades, ampliando o acesso deles à cultura e novas interações. Perceber o envolvimento e a alegria de cada participante mostra que esse trabalho tem feito a diferença”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Entregas da Fatec e da hemodiálise no HRAT coroam tratativas bem-sucedidas entre Suzano e Estado
Cidades

Entregas da Fatec e da hemodiálise no HRAT coroam tratativas bem-sucedidas entre Suzano e Estado

Câmara Técnica do Condemat+ debate em Suzano ações regionais para Segurança  
Cidades

Câmara Técnica do Condemat+ debate em Suzano ações regionais para Segurança  

Saspe terá novo curso gratuito na área de Turismo Cultural
Cidades

Saspe terá novo curso gratuito na área de Turismo Cultural

'Saúde Itinerante' expande atuação e chega à Quinta Divisão neste sábado
Cidades

'Saúde Itinerante' expande atuação e chega à Quinta Divisão neste sábado

Comunicação Pública inicia nova capacitação em Libras para servidores municipais
Cidades

Comunicação Pública inicia nova capacitação em Libras para servidores municipais

Oficina de macramê em Ferraz usa objetos do cotidiano como método de geração de renda
Cidades

Oficina de macramê em Ferraz usa objetos do cotidiano como método de geração de renda