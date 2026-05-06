Alunos do CCMI participam de sessão especial de cinema

Os alunos do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) participaram, na tarde da última terça-feira (05/05), da 3ª edição do “Cine Terceira Idade”, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, centro. Cerca de 50 idosos estiveram nessa ação, que proporciona momentos de lazer e interação fora da unidade.

Na ocasião, foi exibido o filme “O Curioso Caso de Benjamin Button”. Nas duas ações anteriores, realizadas em março e abril, os alunos assistiram à comédia ‘Uma Mulher sem Filtro’ e ao drama ‘Palmer’. A cada mês, um grupo diferente do Centro de Convivência assiste a uma sessão.

O projeto busca ampliar o acesso dos alunos a espaços culturais da cidade, contribuindo para o entretenimento, fortalecimento dos vínculos e bem-estar coletivo. A atividade é produzida pelo Polo de Música e Audiovisual de Suzano, com apoio do Instituto Seliga de Inclusão e Responsabilidade Social.

A diretora do CCMI, Sueli Eguchi, destacou que a atividade é bem recebida pelos alunos. “Ações como essa, que integram e fazem os idosos conhecerem outros espaços públicos, são muito importantes. Contribui no fortalecimento dos vínculos e proporciona novas vivências e experiências de vida”, afirmou.

Já a dirigente do CCMI, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou o impacto positivo que a ação traz para a qualidade de vida dos idosos. “A proposta é oferecer diferentes tipos de atividades, ampliando o acesso deles à cultura e novas interações. Perceber o envolvimento e a alegria de cada participante mostra que esse trabalho tem feito a diferença”, declarou.