Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 06 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saspe terá novo curso gratuito na área de Turismo Cultural

Ao todo, são oferecidas 25 vagas por meio de parceria com o Condemat+ e o Senac; inscrições estão abertas até dia 27 de maio

06 maio 2026 - 17h53Por De Suzano
Ao todo, são oferecidas 25 vagas por meio de parceria com o Condemat+ e o SenacAo todo, são oferecidas 25 vagas por meio de parceria com o Condemat+ e o Senac - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai receber em junho o curso gratuito “Guia Especializado em Atrativo Turístico Cultural”, promovido a partir de uma parceria entre o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As inscrições podem ser feitas até 27 de maio por meio de um formulário on-line disponível em http://bit.ly/condemat_senac.  

A capacitação é presencial e conta com 25 vagas. As aulas ocorrerão entre 1º de junho e 27 de agosto, de segunda a quinta-feira, das 8 às 12 horas, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro). 

Para participar da formação, é necessário ter concluído ensino médio e um curso técnico em Guia de Turismo ou Turismo, possuir cadastro no Cadastur e comprovar renda familiar de até dois salários mínimos per capita, ou seja, por pessoa. Não é permitida a candidatura daqueles que abandonaram outro curso do Senac nos últimos seis meses ou estão matriculados em capacitações da instituição no mesmo período e horário.

Após o preenchimento do formulário on-line, o candidato receberá um e-mail solicitando a documentação necessária para a matrícula. O prazo para a resposta é de 24 horas, e um novo e-mail confirmará o cadastro após a validação das informações.

Com jornada de 200 horas, o curso tem o objetivo de ensinar aos participantes, na prática, como desenvolver roteiros culturais, sociais, gastronômicos, religiosos, entre outros, explorando o potencial turístico do Alto Tietê.

Este é o quarto curso oferecido por meio da parceria entre o Saspe, o Condemat+ e o Senac neste ano em Suzano. A previsão é de que ainda mais capacitações voltadas ao turismo sejam organizadas ao longo de 2026. “Nosso foco é também ampliar o acesso de profissionais a formações específicas e a oportunidades de empreendimentos. Capacitações como esta proporcionam uma possibilidade de melhora na qualidade de vida dos munícipes e movimentam a economia turística da região”, apontou a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Entregas da Fatec e da hemodiálise no HRAT coroam tratativas bem-sucedidas entre Suzano e Estado
Cidades

Entregas da Fatec e da hemodiálise no HRAT coroam tratativas bem-sucedidas entre Suzano e Estado

Câmara Técnica do Condemat+ debate em Suzano ações regionais para Segurança  
Cidades

Câmara Técnica do Condemat+ debate em Suzano ações regionais para Segurança  

'Saúde Itinerante' expande atuação e chega à Quinta Divisão neste sábado
Cidades

'Saúde Itinerante' expande atuação e chega à Quinta Divisão neste sábado

Comunicação Pública inicia nova capacitação em Libras para servidores municipais
Cidades

Comunicação Pública inicia nova capacitação em Libras para servidores municipais

Oficina de macramê em Ferraz usa objetos do cotidiano como método de geração de renda
Cidades

Oficina de macramê em Ferraz usa objetos do cotidiano como método de geração de renda

Alunos do CCMI participam de sessão especial de cinema
Cidades

Alunos do CCMI participam de sessão especial de cinema