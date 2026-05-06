Saspe terá novo curso gratuito na área de Turismo Cultural

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai receber em junho o curso gratuito “Guia Especializado em Atrativo Turístico Cultural”, promovido a partir de uma parceria entre o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As inscrições podem ser feitas até 27 de maio por meio de um formulário on-line disponível em http://bit.ly/condemat_senac.

A capacitação é presencial e conta com 25 vagas. As aulas ocorrerão entre 1º de junho e 27 de agosto, de segunda a quinta-feira, das 8 às 12 horas, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro).

Para participar da formação, é necessário ter concluído ensino médio e um curso técnico em Guia de Turismo ou Turismo, possuir cadastro no Cadastur e comprovar renda familiar de até dois salários mínimos per capita, ou seja, por pessoa. Não é permitida a candidatura daqueles que abandonaram outro curso do Senac nos últimos seis meses ou estão matriculados em capacitações da instituição no mesmo período e horário.

Após o preenchimento do formulário on-line, o candidato receberá um e-mail solicitando a documentação necessária para a matrícula. O prazo para a resposta é de 24 horas, e um novo e-mail confirmará o cadastro após a validação das informações.

Com jornada de 200 horas, o curso tem o objetivo de ensinar aos participantes, na prática, como desenvolver roteiros culturais, sociais, gastronômicos, religiosos, entre outros, explorando o potencial turístico do Alto Tietê.

Este é o quarto curso oferecido por meio da parceria entre o Saspe, o Condemat+ e o Senac neste ano em Suzano. A previsão é de que ainda mais capacitações voltadas ao turismo sejam organizadas ao longo de 2026. “Nosso foco é também ampliar o acesso de profissionais a formações específicas e a oportunidades de empreendimentos. Capacitações como esta proporcionam uma possibilidade de melhora na qualidade de vida dos munícipes e movimentam a economia turística da região”, apontou a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi.