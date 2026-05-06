Oficina de macramê em Ferraz usa objetos do cotidiano como método de geração de renda

Que dona de casa não tem um pedaço de barbante em casa ou um sousplat (supla de mesa) que não usa mais? Você sabia que em Ferraz esses objetos podem virar um modo de gerar renda? A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz realiza todas as terças a oficina de macramê na Biblioteca José Andere. Lá você consegue aprender a fazer objetos como bolsas, chinelos personalizados, suporte para celular, itens de praia e muito mais.

Na última terça-feira (05), as alunas tiveram uma oficina com a professora Vera Lúcia, utilizando supla e barbante para a fabricação de uma bolsa. Cada aluna pôde fazer o modelo desejado com diferentes cores e alças.

Segundo a professora, esta é uma ótima maneira de sair do osso e ainda ganhar um dinheiro extra: “Temos objetos do cotidiano que não são caros e que podem produzir geração de renda para essas mulheres. Além de ser um momento terapêutico, ainda ajuda a colocar dinheiro no bolso”, pontuou.

Além das aulas de macramê, a cidade oferece diversas outras oficinas de artesanato, tanto na Biblioteca José Andere (Rua Sud Menucci, 200, Centro) quanto na Estação Cidadania e Cultura (Rua Francisco Sperandio, 700, Cidade Kemel).

Entre as aulas estão: boneca de pano, crochê, pintura em tecido, fuxico e pintura em tela.

Confira dias e horários:

Segunda-feira

Pintura Geral (Estação Cidadania e Cultura) - 9h às 11h

Pintura em tela (Casa da Mulher) - 13h às 15h

Artes manuais (Casa da Mulher) - 9h às 11h

Terça-feira

Macramê (Biblioteca José Andere) - 13h às 15h

Macramê (Casa da Mulher) - 9h às 11h

Pintura em tecido (Biblioteca José Andere - 9h às 13h

Crochê (Estação Cidadania e Cultura) - 9h30 às 11h30

Artesanato Reciclado (Estação Cidadania e Cultura) - 13h às 15h

Artes em Couro (Estação Cidadania e Cultura) – 14h às 16h30

Quarta-feira

Artes plásticas (Biblioteca José Andere) - 9h às 13h

Fuxico (Biblioteca José Andere) - 13h às 15h

Macramê (Estação Cidadania) - 14h às 16h

Crochê (Casa da Mulher): 10h às 11h30

Quinta-feira

Pintura em Tela (Biblioteca José Andere) - 8h às 9h45 e das 13h às 15h

Boneca de pano (Estação Cidadania e Cultura) das 9h30 às 11h30.

Fuxico (Estação Cidadania e Cultura) 13h30 às 15h30

Sexta-feira

Boneca de pano (Biblioteca José Andere) - 9h às 13h

Artes manuais (Estação Cidadania Cultura) - 9h30 às 11h30

Desenho (Estação Cidadania Cultura ) - 14h às 16h