Comunicação Pública inicia nova capacitação em Libras para servidores municipais

A Secretaria Municipal de Comunicação Pública iniciou nesta quarta-feira (06/05) uma nova capacitação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) a servidores municipais da Prefeitura de Suzano. O curso, voltado a 80 profissionais de diferentes pastas, garantirá noções básicas sobre apresentação pessoal e atendimento, para oferecer suporte à comunidade surda nos equipamentos públicos.

As aulas ocorrem no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, contemplando duas turmas de 40 alunos, uma vez por semana e com uma hora e meia de conteúdo prático e teórico. Ao todo, serão realizados oito encontros, às quartas e sextas-feiras.

A iniciativa está sendo conduzida pelo titular da pasta, Paulo Pavione, com apoio da responsável pela Central de Interpretação de Libras (CIL), Glaucia Paulino. Já as orientações ficam a cargo das intérpretes que atuam neste setor, Karen Cristina Gomes e Beatriz Cristina Santos.

Vale destacar que o anúncio sobre o curso aconteceu justamente no Dia Nacional da Libras, que foi celebrado em 24 de abril, quando foi organizado um evento especial para a comunidade surda no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, no centro. Nesta mesma data foram abertas as inscrições, que despertaram interesse imediato. Em poucas horas, 30 servidores se inscreveram e, em quatro dias, as duas turmas já estavam completas.

A proposta para este ano dá continuidade à formação que já havia contemplado 75 pessoas no ano passado, quando as aulas foram ofertadas não só para servidores dos poderes Executivo e Legislativo municipais, como também para outros moradores da cidade.

Assim, a CIL amplia sua participação no contexto das políticas inclusivas de Suzano, não só prestando o atendimento diário para as pessoas surdas que precisam de suporte nos equipamentos públicos como também preparando profissionais para realizarem o apoio que o público necessita quando chega às unidades.

Desde que foi implantada pela Secretaria Comunicação Pública, em maio de 2023, a CIL já realizou mais de dois mil atendimentos, tanto presenciais quanto on-line, por meio da estrutura instalada, a partir de 2024, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro.

Os interessados em contar com o serviço podem preencher o formulário disponível no link bit.ly/cilsuzano, que é totalmente adaptado para atender às necessidades do usuário, incluindo vídeos em Libras. A maioria das consultas é realizada por meio de videochamadas, que devem ser agendadas com até cinco dias úteis de antecedência.

O secretário destacou que a formação em Libras proporciona aos servidores o entendimento sobre as necessidades das pessoas surdas no momento em que elas procuram os equipamentos municipais. “Queremos garantir o direito à comunicação e o acesso aos serviços públicos a toda a população. Com este curso, reforçamos as políticas inclusivas do município e garantimos cada vez mais acolhimento aos moradores. Reforço os agradecimentos ao prefeito Pedro Ishi, que deu todo o apoio à iniciativa”, ressaltou.

Por sua vez, o prefeito afirmou que a iniciativa se integra ao conjunto de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. “Buscamos soluções que possam proporcionar maior bem-estar aos moradores. Por meio desse curso, ampliamos nossa rede de suporte à comunidade surda e qualificamos nosso atendimento em todas as estruturas públicas, incluindo as unidades de Saúde, Educação e Assistência Social, assim como nos departamentos administrativos e distritos policiais, entre outros locais”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.