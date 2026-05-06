'Saúde Itinerante' expande atuação e chega à Quinta Divisão neste sábado

O projeto “Saúde Itinerante”, conduzido pela administração municipal desde agosto de 2024, expandirá sua atuação para contemplar os munícipes do bairro da Quinta Divisão, em Palmeiras, neste sábado (09/05). Os atendimentos ocorrerão das 8 às 16 horas nas dependências da Escola Estadual Helena Zerrener, localizada na estrada Santa Luzia, 9.700.

Para reforçar os cuidados com os moradores desta localidade, serão realizadas consultas médicas por livre demanda, coletas de exame de papanicolau, avaliações odontológicas e aferições de pressão e glicose. Nesta oportunidade, em que os munícipes poderão solicitar a realização de exames, também será garantido suporte de equipe multidisciplinar, com psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta, além da oferta de procedimentos de auriculoterapia.

O trabalho ainda será voltado para a imunização de públicos específicos dessa região. Por isso, haverá vacinação contra a gripe, para crianças de idade entre seis meses e cinco anos; gestantes; idosos com mais de 60 anos; trabalhadores da Saúde; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade. Todos deverão apresentar caderneta de vacina e documento de identidade.

Vale destacar que esta atividade marca um avanço significativo do projeto, que se concentrou num primeiro momento na região da Fazenda Aya, com visitas mensais, a partir da estrutura que vinha sendo montada na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy. Entre agosto de 2024 e abril deste ano, foram realizadas mais de 6,4 mil ações, incluindo os mesmos serviços que serão disponibilizados na Escola Estadual Helena Zerrener nesta oportunidade.

O objetivo da expansão é melhorar a qualidade de vida de todos que moram nos bairros que estão situados no entorno desta escola, se tornando uma alternativa para aqueles que têm dificuldades de acessar os serviços de saúde devido à distância ou aos dias e horários convencionais.

O trabalho permite o atendimento a públicos de diferentes faixas etárias, com ações voltadas à saúde da mulher, do homem, da criança e do idoso, buscando aproximar os serviços municipais da comunidade, especialmente de moradores de regiões mais afastadas da área central, reduzindo barreiras como deslocamento e tempo de espera nas unidades fixas.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, pontuou que a estratégia de atuação tem proporcionado os cuidados da pasta para moradores que ficam mais distantes dos equipamentos da pasta. “Buscamos garantir que todos tenham condições de receber as ações que são proporcionadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs). Fizemos um importante trabalho na Fazenda Aya e replicaremos esse modelo na Quinta Divisão”, declarou o titular da pasta.