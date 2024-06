Amigos e familiares se despedem de Estevam Galvão em velório na Arena Suzano

Suzano se despediu neste domingo (30) de uma das principais lideranças políticas da cidade e do Alto Tietê. O corpo de Estevam Galvão de Oliveira foi velado neste domingo (30), na Arena Suzano. Amigos do ex-parlamentar vieram prestar suas últimas homenagens, que morreu na noite deste sábado (29), aos 81 anos.

Entre eles, o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. Para ele, o amigo deixa um legado bastante expressivo. “Tive privilégio de conviver muitos anos com ele e me marcou muito a nossa relação de amizade. Quando fui deputado estadual, ele foi meu líder na assembleia e tivemos até o presente momento uma parceria muito grande. Era uma pessoa generosa e uma formação humana muito qualificada. Vai fazer muita falta”, disse Kassab.

As lembranças que ficam do amigo são muitas. “A generosidade, parceria e compreensão. Era uma pessoa que dava prazer de estar junto. Todos esses quase 40 anos juntos nos trazem muitas memórias ", completou.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), também compareceu ao velório do amigo. De acordo com o prefeito, Suzano perdeu sua principal liderança. Ele destacou o amor de Estevam pela cidade. “Os números não mentem. O carisma, a competência e amor que ele tinha pelo povo e pela cidade mostra essa trajetória vitoriosa que ele teve”, disse.

Além da história construída na política, Ashiuchi também guardará as conversas e os conselhos que recebeu desde quando assumiu a Prefeitura pela primeira vez, em 2017. “Tive ajuda dele, mesmo não tendo me apoiado na primeira gestão. Isso mostra a grandeza do Estevam. Me ajudou muito e fizemos juntos uma Suzano muito melhor”, destacou.

André do Prado (PL) classifica Estevam como um dos maiores políticos do Alto Tietê. “Uma grande líder. Tem todo nosso reconhecimento de gratidão por tudo que ele fez durante todos esses anos de vida pública para a população do nosso Estado e região”, afirma o parlamentar, destacando a luta pela abertura do Hospital Regional do Alto Tietê, que receberá o nome do ex-prefeito suzanense.

“Sempre trabalhamos em conjunto, sem ciúmes, sem inveja, mesmo porque sempre o respeitei como uma grande liderança da nossa região. Foi uma honra estar ao lado dele na Assembleia”, completou o presidente da Alesp.

O deputado Delegado Olim afirmou que fez questão de vir até Suzano se despedir do político, que o classificou como uma “lenda”. “Parceiro, sempre do lado do bem. Queria o bem para a população de São Paulo, não só para Suzano. Ele sempre estava junto. Vai deixar saudades e muito fez pelos susanenses e pela população de São Paulo”, afirmou Olim.

Por fim, Marco Bertaiolli lamentou a perda de uma "referência na vida pública do país" que entrou para a história da política do Brasil. "Por onde passou sempre fez da gestão pública um exemplo do cuidar das pessoas. O Estevam é uma referência para todos nós que estamos na vida pública. Sempre fez questão de estar ao lado dos amigos. Um dia triste, para entrar na história da política do Brasil", concluiu.

O velório teve início às 9 horas. Durante a cerimônia, foi realizado um culto ecumênico. Na sequência, o caixão foi levado pelo Corpo de Bombeiros até o Cemitério São Sebastião.