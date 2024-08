Ana Patrícia e Duda vencem australianas e disputam o ouro nesta sexta

O Brasil garantiu mais uma medalha, dessa vez no vôlei de praia. Duda e Ana Patrícia venceram as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy, vice-campeãs olímpicas em Tóquio 2020, na semifinal e vão disputar o ouro nos Jogos Olímpicos. O próximo e último confronto no já icônico Estádio da Torre Eiffel será contra Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, do Canadá, na grande decisão. A dupla número 1 do mundo é brasileira e vai disputar o ouro nos Jogos Olímpicos.



O jogo teve um gostinho de revanche, já que as australianas foram as algozes de Bárbara Seixas e Carol Solberg nas oitavas de final em Paris. Mesmo perdendo o primeiro set na competição, o primeiro por 22 a 20, Ana Patrícia e Duda não se abalaram e buscaram a virada com 21 a 15 no segundo e 15 a 12 no terceiro. O jogo durou 57 minutos, com 49 pontos sofridos pela dupla brasileira, bem acima da média da equipe até então que era de de 28,4 pontos sofridos e 35 minutos e 40 segundos de jogo.

A grande decisão será disputada nesta sexta-feira, 09, a partir das 17h30 no horário de Brasília.