Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança de Suzano pode ser solicitada pela Internet

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano colocou à disposição mais um serviço na plataforma Acto, o sistema online municipal para aprovação de projetos, acompanhamento de processos em tempo real e emissão de licenças e certidões. Agora, profissionais da área também podem solicitar análise e aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), voltado para prever possíveis efeitos da implementação de um empreendimento.

“Este é um importante instrumento urbanístico presente no novo Plano Diretor da cidade, para o qual estamos facilitando o acesso neste momento de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Desta forma, também avançamos para garantir mais comodidade aos profissionais e transparência nos trabalhos que desenvolvemos na pasta”, destacou o secretário Elvis José Vieira.

A plataforma Acto está disponível oficialmente na Internet desde fevereiro de 2019 no endereço https://suzano.obras.inmov.net.br/users/sign_in. Sua implantação por parte da Prefeitura de Suzano teve como objetivos reduzir o tempo de espera para liberação de documentos associados à construção, reforma, compra e venda de imóveis e dar mais agilidade ao Poder Público e aos interessados.

“Assim como nos demais serviços que temos à disposição, contribuímos para a diminuição do uso do papel nos processos e para o atendimento às demandas em tempo integral, não apenas no horário comercial”, complementou. A plataforma pode ser utilizada por qualquer pessoa, especialmente engenheiros, arquitetos, contadores, servidores públicos, corretores de imóveis, proprietários de empresas, entre outros. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2158 e do e-mail