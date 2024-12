André Chiang é convidado a assumir o Meio Ambiente na gestão Pedro Ishi

O futuro prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), segue montando seu time de secretários para o início da gestão e o nome para assumir a pasta do Meio Ambiente será o do empresário e vereador eleito André Chiang, ex-titular do setor na gestão Rodrigo Ashiuchi. Vitorioso na eleição, o também diretor do Suzano Vôlei aceitará o convite para seguir trabalhando em prol do avanço de sua cidade natal, agora, junto ao Poder Executivo.

Formado em Marketing, com especialização em Estratégias, Chiang trabalhou na empresa alimentícia Bifum Brasil nas áreas de Comércio e Marketing, vindo a ocupar o cargo de sócio-proprietário ao longo de sua trajetória na iniciativa privada. No início da gestão Rodrigo Ashiuchi, em 2017, foi convidado para integrar a equipe da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), destacando-se com a gestão de obras e apoio às relações públicas com empresas, indústrias e órgãos diversos, além de criar vínculos com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Tais trabalhos o credenciaram a assumir a titularidade do Meio Ambiente, em dezembro de 2020.

Desde sua posse até sua licença, em 2024, Chiang contribuiu em uma variedade de causas, como a estruturação de quatro ecopontos para descarte de inservíveis pela cidade e a entrega e a renovação das centrais de triagem do Jardim Colorado e da Cidade Miguel Badra, além do plantio de 9,4 mil árvores em áreas urbanas, da potencialização da coleta seletiva e do fomento ao trabalho das cooperativas do município.

Já na causa animal, um dos grandes resultados do setor sob sua gestão foi a implantação do projeto de adoção responsável “Baby, me Leva!”, que atualmente registra mais de 2 mil doações em pouco mais de três anos, juntamente com o retorno do serviço de castração, a instituição do trabalho de microchipagem e do RG Animal e a colaboração para a criação do Centro de Bem-Estar Animal, obra situada no Parque Max Feffer que deve ser entregue em 2025.

Agradecendo a confiança de todos os seus eleitores, Chiang afirma que, independentemente do setor, ele seguirá empenhado em fazer Suzano avançar ao lado de Pedro Ishi. “Ser secretário mais uma vez é motivo de orgulho, pois isso demonstra a confiança que o nosso futuro prefeito tem em mim e no meu trabalho. Este é um convite irrecusável, em especial ao saber que da mesma forma que faria enquanto vereador eleito, eu posso seguir empenhado em colaborar com o crescimento da cidade e com o bem-estar dos suzanenses, algo que sempre foi o maior objetivo da minha carreira política”, constatou.

O novo chefe do Executivo reforçou que, mesmo assumindo o Meio Ambiente, Chiang terá a plena possibilidade de colaborar com outras causas para além de sua pasta. “Assim como foi com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, minha gestão terá um caráter agregador, ou seja, todos nós, independentemente de departamentos ou cargos, estaremos unidos para Suzano evoluir. Confio na capacidade e na experiência do Chiang para coordenar o nosso Meio Ambiente. Mas, assim como todo o secretariado, estaremos sempre trocando ideias e projetos intersetoriais para que a cidade siga com um futuro próspero”, constatou.

Por sua vez, Ashiuchi reforçou que o trabalho de seu então secretário foi notório ao longo de sua primeira passagem, sendo ele uma peça fundamental de seu governo. “Seja na Upae ou no Meio Ambiente, Chiang colaborou grandemente para a cidade. Um exemplo de sua competência em múltiplas áreas é o fato de que, além de coordenar sua secretaria, ele também foi um interlocutor direto na conclusão de obras que eram motivo de vergonha e que hoje são orgulho para o suzanense, incluindo a Arena Suzano e a Marginal do Una. Para além de um grande secretário, o Pedro escolheu um grande gestor e idealizador de projetos, por isso, considero este um acerto que tem meu total apoio”, finalizou o atual prefeito.

Perfil

André Guan Long Chiang é natural de Suzano, casado com Sheylla Chiang e pai da Ana Clara e da Izabel. Criado na região central do município, estudou nas escolas Antônio Marques Figueira e Professor Geraldo Justiniano de Rezende Silva. É formado em Marketing pela Universidade Mogi das Cruzes (UMC) e tem especialização em “Estratégias” na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

O suzanense começou a trabalhar cedo, em uma empresa do ramo alimentício de sua família, criada pelo seu avô, Kun Ho Chiang. O empreendimento, localizado no distrito de Palmeiras, tem 65 anos de história na cidade. Chiang, que foi sócio-proprietário, passou pelas áreas de Comércio e Marketing.

Em 2017, o empresário foi convidado para integrar a equipe da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), destacando-se com a gestão de obras e apoio às relações públicas, com empresas, indústrias e importantes órgãos. No período em que esteve no departamento, também forneceu importante apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, principalmente na interlocução com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é a agência do governo do estado de São Paulo (Cetesb).

Em dezembro de 2020, Chiang foi nomeado titular da pasta de Meio Ambiente, realizando uma série de trabalhos no cargo durante o segundo mandato da gestão Rodrigo Ashiuchi, licenciando-se no 1º semestre de 2024 para concorrer a vereador na eleição municipal. Chiang conquistou uma cadeira na Câmara de Suzano com 2.635 votos.