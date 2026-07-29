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Jornal Diário de Suzano - 29/07/2026
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Cidades

Damasio mantém articulação para garantir início das obras de acesso ao Distrito do Taboão

Projeto prevê investimento de R$ 190 milhões e ligação direta com a Rodovia Ayrton Senna, em Mogi das Cruzes

29 julho 2026 - 12h06Por da Reportagem Local
Damasio mantém articulação para garantir início das obras de acesso ao Distrito do Taboão Damasio mantém articulação para garantir início das obras de acesso ao Distrito do Taboão - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Marcos Damasio segue acompanhando de perto os trâmites para garantir o início, ainda em 2026, das obras de acesso do Distrito Industrial do Taboão à Rodovia Ayrton Senna, em Mogi das Cruzes.

Nesta quarta-feira, 22 de julho de 2026, o parlamentar esteve na Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, acompanhado de Osvaldo Baradel, presidente da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão, a Agestab. Eles foram recebidos pelo secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, para obter informações atualizadas sobre o andamento do projeto e as etapas necessárias para o começo das intervenções.

Durante a reunião, Rafael Benini informou que o projeto está na fase final e que a previsão é de que as obras tenham início ainda neste trimestre. A intervenção prevê investimento de R$ 190 milhões para a implantação da ligação direta entre o Distrito do Taboão e a Rodovia Ayrton Senna.

A agenda dá continuidade à articulação realizada por Damasio para que a obra avance e saia do papel. Anteriormente, o deputado participou de uma reunião na Ecorodovias com o presidente da empresa, Rui Klein, o presidente da Agestab e outros empresários do Distrito do Taboão.

A nova ligação é aguardada há mais de 15 anos e é considerada estratégica para o desenvolvimento econômico de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. O acesso deverá melhorar a logística das empresas, facilitar o transporte de insumos e produtos e reduzir a dependência da Estrada do Taboão, atualmente sobrecarregada pelo fluxo de veículos pesados.

O Distrito do Taboão reúne cerca de 70 empresas. A Agestab representa quase 50 delas e acompanha as articulações para a concretização da obra. “Hoje tivemos uma ótima notícia e tenho certeza de que ela vai animar muitos empresários do Distrito do Taboão”, afirmou Osvaldo Baradel.

“Recebemos a informação de que a obra deve começar ainda neste trimestre. É um investimento importante, de R$ 190 milhões, que vai melhorar a logística das empresas, fortalecer a economia e contribuir para a geração de empregos. Continuaremos acompanhando cada etapa para que esse projeto avance e se torne realidade”, afirmou Marcos Damasio.

 