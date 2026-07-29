Damasio mantém articulação para garantir início das obras de acesso ao Distrito do Taboão

O deputado estadual Marcos Damasio segue acompanhando de perto os trâmites para garantir o início, ainda em 2026, das obras de acesso do Distrito Industrial do Taboão à Rodovia Ayrton Senna, em Mogi das Cruzes.

Nesta quarta-feira, 22 de julho de 2026, o parlamentar esteve na Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, acompanhado de Osvaldo Baradel, presidente da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão, a Agestab. Eles foram recebidos pelo secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, para obter informações atualizadas sobre o andamento do projeto e as etapas necessárias para o começo das intervenções.

Durante a reunião, Rafael Benini informou que o projeto está na fase final e que a previsão é de que as obras tenham início ainda neste trimestre. A intervenção prevê investimento de R$ 190 milhões para a implantação da ligação direta entre o Distrito do Taboão e a Rodovia Ayrton Senna.

A agenda dá continuidade à articulação realizada por Damasio para que a obra avance e saia do papel. Anteriormente, o deputado participou de uma reunião na Ecorodovias com o presidente da empresa, Rui Klein, o presidente da Agestab e outros empresários do Distrito do Taboão.

A nova ligação é aguardada há mais de 15 anos e é considerada estratégica para o desenvolvimento econômico de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. O acesso deverá melhorar a logística das empresas, facilitar o transporte de insumos e produtos e reduzir a dependência da Estrada do Taboão, atualmente sobrecarregada pelo fluxo de veículos pesados.

O Distrito do Taboão reúne cerca de 70 empresas. A Agestab representa quase 50 delas e acompanha as articulações para a concretização da obra. “Hoje tivemos uma ótima notícia e tenho certeza de que ela vai animar muitos empresários do Distrito do Taboão”, afirmou Osvaldo Baradel.

“Recebemos a informação de que a obra deve começar ainda neste trimestre. É um investimento importante, de R$ 190 milhões, que vai melhorar a logística das empresas, fortalecer a economia e contribuir para a geração de empregos. Continuaremos acompanhando cada etapa para que esse projeto avance e se torne realidade”, afirmou Marcos Damasio.