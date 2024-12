Apae de Suzano recebe 32 cestas básicas após parceria com DS

A parceria da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano com o Diário de Suzano resultou em 32 cestas básicas para a instituição. As cestas serão distribuídas para as famílias atendidas pela associação.

O DS esteve na sede da Apae na manhã de sexta-feira (20), quando as cestas chegaram à instituição, e conversou com a presidente Silmara dos Reis e a diretora Paula Fernanda. “A gente queria mais, mas se cada um arrumar um pouquinho, já vamos ter muitas cestas para entregar logo de cara em janeiro. Ajuda muito. A maior parte são famílias que precisam de ajuda, seja por qual motivo for. A cesta sempre vai ajudar, mas a gente tem assistente social, que faz um acompanhamento” disse a diretora.

Para decidir como são distribuídas as cestas, a Apae faz um acompanhamento com as famílias para entender a necessidade de cada uma. “Pelo trabalho da Apae ser tanto para o assistido quanto para a família, a gente conhece todas as famílias e sabemos a necessidade”, explicou Paula.

A presidente agradeceu ao DS pela parceria para divulgação das atividades da Apae e pela ajuda com as cestas básicas. “Gratidão por essa campanha, por todo apoio”, disse.

Silmara assumiu a presidência em junho deste ano e disse que a divulgação do trabalho era importante para que a população pudesse ver o que é realizado na Apae. “Agora vamos começar a trabalhar de verdade, começar a fazer nossos planos e chegar ao objetivo que queremos na instituição”, contou a presidente.

Paula também falou sobre a importância da divulgação do trabalho. De acordo com ela, é necessário mudar a visão das pessoas sobre a Apae. “Acho que foi mais a questão da imagem. Precisamos mudar a visão que tinham da Apae. A associação ajuda sim, executa um trabalho maravilhoso, tem os profissionais que atendem e fazem uma diferença na vida dos atendidos. Essa imagem que precisamos passar, não uma imagem de confusão, imagem duvidosa, isso que queremos tirar. Quanto mais pudermos divulgar o trabalho, mostrar que essa cesta básica vai chegar na mesa das famílias, é melhor para a gente”.

Silmara ainda falou sobre a sua sensação de ajudar com 32 cestas básicas para as famílias atendidas. “São 32 cestas, é um pouco que vai para uma família. Sabemos que falta e que eles precisam. Para mim é válido tudo. Pode ser um pacote de arroz e a gente sabe como vai ser destinado e que vai ser bem aceito”, disse a presidente.