APCD-RMC traz dicas sobre boas práticas de saúde oral da infância até a vida adulta

O Dia Mundial da Saúde Bucal, comemorado nessa quinta-feira, 20 de março, tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de bons hábitos de higiene oral para prevenção da cárie e demais problemas e doenças da boca. Nesta data, a Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD-RMC) traz dicas para boas práticas de Saúde Bucal, que devem ser seguidas por todos, desde a infância até a vida adulta.

O presidente da APCD Regional Mogi das Cruzes, Paulo Henrique Oliveira, destaca que a principal orientação para uma boa saúde bucal é o acompanhamento odontológico, com visitas regulares ao cirurgião-dentista. “Muitas pessoas procuram os consultórios apenas em casos de dor ou emergência. Mas elas devem se conscientizar sobre a importância do atendimento odontológico preventivo. É ele que garante um sorriso saudável sempre”, pontua.

Paralelamente ao acompanhamento odontológico, os pacientes devem manter bons hábitos de higiene oral no cotidiano, observando as peculiaridades de cada fase da vida. Na infância, a limpeza da boca deve ser realizada com gases umedecidas nos bebês recém-nascidos e as escovas pequenas de cerdas macias podem ser introduzidas assim que surgirem os primeiros dentes. A escovação é de responsabilidade dos pais até os oito anos de idade, sendo ideal que a supervisão seja mantida até por volta de 10 anos.

Na adolescência, o tamanho da escova pode aumentar, mas é importante que sejam mantidas as cerdas macias para preservação da saúde das gengivas. Os pais devem estar atentos e reforçar, de forma constante, a importância dos bons hábitos de higiene bucal nessa época da vida em que, muitas vezes, a escovação é negligenciada. “A higienização deve ser realizada após todas as refeições”, destaca o presidente Paulo Oliveira.

Já na vida adulta, devem ser mantidos os mesmos hábitos, com atenção especial à higienização de próteses fixas ou móveis. Também é importante manter um estilo de vida saudável, sem uso de tabaco e baixa ingestão de bebidas alcóolicas. Outra dica importante é o uso do protetor solar labial, que pode ajudar a combater o câncer de boca na região dos lábios.

“É fundamental que, ao menor sinal de alteração na cavidade bucal, os pacientes procurem pelo atendimento odontológico. Lamentavelmente, muitas pessoas deixam os casos se agravarem para só então agendar uma consulta. A grande mensagem do Dia Mundial da Saúde Bucal é a conscientização sobre a importância da Odontologia preventiva para sorrisos mais bonitos e saudáveis”, conclui Paulo Oliveira.