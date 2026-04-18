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Jornal Diário de Suzano - 18/04/2026
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Polícia

Colisão entre dois carros deixa jovem morto na Estrada do Nagao, em Mogi

Vítima tinha 19 anos e morreu no local

18 abril 2026 - 16h06Por da Reportagem Local
Carros colidiram Carros colidiram - (Foto: Divulgação)

Um acidente entre dois carros deixou um jovem de 19 anos morto na Estrada Fujitaro Nagao, em Mogi das Cruzes, na tarde desta sexta-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, a colisão aconteceu por volta das 15h. No local, os policiais militares encontraram um dos veículos que bateu contra uma árvore e outro que tombou na via após cair de um barranco.

O motorista de um dos carros não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o outro condutor, de 22 anos, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal ficou presa nas ferragens.

Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo no Plantão da Seccional de Mogi das Cruzes. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

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