Colisão entre dois carros deixa jovem morto na Estrada do Nagao, em Mogi

Um acidente entre dois carros deixou um jovem de 19 anos morto na Estrada Fujitaro Nagao, em Mogi das Cruzes, na tarde desta sexta-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, a colisão aconteceu por volta das 15h. No local, os policiais militares encontraram um dos veículos que bateu contra uma árvore e outro que tombou na via após cair de um barranco.

O motorista de um dos carros não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o outro condutor, de 22 anos, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal ficou presa nas ferragens.

Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo no Plantão da Seccional de Mogi das Cruzes. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.