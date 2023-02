Aplicativo 99 inicia serviço de mototáxi no Alto Tietê e se ampara em lei federal

O serviço de mototáxi do aplicativo de transportes 99, o 99Moto, estreou no Alto Tietê nesta quarta-feira (1º). A empresa de aplicativo afirma que não precisa de autorização das prefeituras porque está respaldada em lei federal.

Segundo a 99, as corridas serão 30% mais econômicas que a opção de transporte por carro ofertada pela mesma empresa.

A 99 cita a Lei Federal 13.640, que permite o transporte individual privado por aplicativos, mas sem especificar o modal.

A 99 diz em nota oficial que a regulamentação do transporte não cabe aos municípios, mas sim à União, o que impediria as prefeituras de proibir a atividade. Após a suspensão do serviço na Capital paulista, o aplicativo lançou o recurso de 99Motos para o público da Região Metropolitana de São Paulo. Serão atendidos moradores de Guarulhos, ABC, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Taboão da Serra, Mogi das Cruzes, Suzano, Cotia, Itapevi e de outras 24 cidades. Incluindo também as outras oito cidades da região, conforme informou a empresa.

Para utilizar o novo serviço, basta o usuário acessar o aplicativo da 99 e selecionar a categoria 99Moto ao solicitar a corrida. O sistema alternativo oferece uma mobilidade para deslocamentos diários com valores ainda mais inclusivos, sendo ao menos, 30% mais econômico que o 99Pop, opção de transporte por carro.

Outro diferencial do serviço é a flexibilidade de acesso a locais como vias estreitas que não são atendidas com segurança por outros veículos. Além disso, pode ser utilizado de maneira complementar ao transporte público, nos trajetos de “última milha”.

Para uma viagem com segurança é obrigatório, durante a corrida, todos os usuários utilizar o capacete. O usuário pode trazer o seu próprio equipamento ou utilizar o que será fornecido pelo motociclista parceiro.

99Moto conta com mais de 50 sistemas de segurança. São sistemas como checagem e validação de cadastros. Também conta com uma central de atendimento 24 horas capacitada para prestar todo tipo de suporte. A 99 também disponibiliza seguro contra acidentes, válido do início ao fim da corrida, para motociclistas e passageiros.

Além disso, o 99Moto também conta com funcionalidades já presentes nas outras categorias da 99 como reconhecimento facial de todos os motociclistas parceiros, acompanhamento de corridas em tempo real, compartilhamento de rotas e um botão de emergência para ligar para a polícia.

POSICIONAMENTO DAS PREFEITURAS

O DS encaminhou no final da tarde de ontem, demanda solicitando o posicionamento das prefeituras das cidades da região e publica na edição deste sábado nova reportagem sobre o assunto com a opinião dos municípios.