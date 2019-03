Aplicativo permite aos servidores acesso ao sistema de Recursos Humanos

Os servidores públicos da Prefeitura de Suzano agora contam com um aplicativo para smartphone a fim de que possam acessar, com maior facilidade e sem desperdício de papel, seus holerites e informes de rendimentos. A ferramenta “GRP Mobile”, disponível para as plataformas Android e iOS, também oferecerá novos serviços no futuro.

O programa agrega as informações do banco de dados do setor de Recursos Humanos da administração municipal. O acesso é seguro e obtido apenas por meio do número de matrícula e pela senha já registrada pelo servidor público junto aos sistemas da Prefeitura de Suzano.

Dentre as primeiras funcionalidades do aplicativo estão a disponibilização do demonstrativo de pagamento mensal (holerite) e informe de rendimentos necessário para a declaração de Imposto de Renda 2019.

Na tela do celular, o usuário poderá acompanhar em gráficos o detalhamento de seus proventos, incluindo descontos em folha e adiantamentos, e compartilhar as informações por e-mail ou mensagem, para fins de comprovação de renda.

A previsão é de que novas funcionalidades sejam incluídas a partir do segundo semestre deste ano. Entre elas estará a possibilidade de entrar com pedido de férias no departamento de Recursos Humanos.

A secretária municipal de Administração, Cíntia Renata Lira, reafirmou a intenção da Prefeitura de Suzano de modernizar o sistema de informações e reduzir a burocracia interna, tornando o ambiente de trabalho mais dinâmico. “Nosso esforço é no sentido de viabilizar uma estrutura mais ágil, segura, econômica e próxima das necessidades do servidor público suzanense”, explicou.