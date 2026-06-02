Profissionais da rede municipal da Saúde de Suzano são homenageados com 'Prêmio Anna Nery 2026'

O Complexo Educacional e Cultural Mirambava recebeu, nesta segunda e terça (01 e 02/06), a 1ª Semana de Enfermagem de Suzano, que garantiu a sete profissionais da rede municipal da Saúde de Suzano o “Prêmio Anna Nery 2026”, maior honraria concedida na Enfermagem brasileira, que homenageia anualmente profissionais que se destacam pelo exercício exemplar, dedicação, pesquisa e contribuições para a saúde e a valorização da categoria.

Na ocasião, foram homenageados a enfermeira da Unidade Básica de Saúde (UBS) Stelina Maria Barbosa (Miguel Badra Alto), Juliana Pereira Tavares de Melo; a gerente do Pronto Atendimento de Palmeiras, Michelle de Oliveira; a enfermeira da Clínica da Mulher, Cintia Ayame Sato Fernandes (Parque Santa Rosa); o enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Romualdo Ribeiro Rosa; a enfermeira do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Alumiar, Taiana dos Santos Guardia Miranda; a coordenadora do centro cirúrgico do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), Gislaine Cristina Santos; e a enfermeira da Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, Luana Viesel Ventura.

Todos eles foram cumprimentados pelas autoridades presentes, entre elas, o prefeito Pedro Ishi, o secretário municipal de Saúde, William Harada; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; o presidente da Câmara, Artur Takayama, e o vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; a diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena; e a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos.

A atividade foi organizada por meio de um trabalho em conjunto entre o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (Seesp) e o vereador de Mogi das Cruzes, Rodrigo Romão, com apoio da Prefeitura de Suzano; do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), que ofereceu minicursos na oportunidade; do Centro Paula Souza; do Colégio Técnico São Francisco e do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP). As instituições trouxeram para esses dois dias de eventos, palestras, atividades técnicas e integração profissional.

O secretário de Saúde afirmou que o prêmio mostra a excelência com que vem sendo desenvolvido o trabalho nos diferentes equipamentos da rede municipal. “Temos uma equipe muito bem preparada, que mostra muita capacidade e compromisso com a população. Parabenizo os sete profissionais que receberam a honraria nesta oportunidade e todos que compõem o quadro de funcionários da pasta, pelo empenho no dia a dia”, declarou Harada.

Por sua vez, o prefeito destacou que a atuação da Enfermagem em Suzano vem fazendo a diferença na cidade. “Temos avançado com os serviços de Saúde pelo trabalho incrível da equipe de Enfermagem, nos postos da Atenção Básica e nas unidades de urgência e emergência. A qualidade dos atendimentos que estão sendo proporcionados em nossa rotina é fruto do preparo e da dedicação destes profissionais”, ressaltou Pedro Ishi.