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Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
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Transporte

Após incêndio, circulação das linhas 11, 12 e 13 é normalizada

Devido a ocorrência, a CPTM voltou à operação conjunta das linhas concedidas à Trivia por, pelo menos, 90 dias

24 julho 2026 - 09h05Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Após incêndio, circulação das linhas 11, 12 e 13 é normalizadaApós incêndio, circulação das linhas 11, 12 e 13 é normalizada - (Foto: Arquivo/DS)

A operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade volta ao normal nesta sexta-feira (24), após o incêndio em um trem próximo à estação Brás nesta quinta-feira (23). Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a concessionária está preparada com todas as condições técnicas e operacionais necessárias para reassumir, temporariamente, a operação das linhas.

Em nota, a CPTM reafirmou seu compromisso com a mobilidade e a segurança dos passageiros. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a companhia pela Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.    

Incêndio

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) acompanha, desde o início da manhã desta quinta-feira (23), o incêndio que paralisou as linhas da região do Alto Tietê. A Agência fiscaliza as medidas da concessionária Trivia Trens, responsável pelas linhas desde essa terça-feira (21), para normalizar a circulação e prestar assistência aos passageiros.

O presidente-diretor da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), André Isper, anunciou o retorno da CPTM à operação conjunta das linhas concedidas à Trivia por, pelo menos, 90 dias. "O que nós vimos na terça e na quarta, mas especialmente quinta-feira, foi inaceitável", disse ele.

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