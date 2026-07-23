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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Cidades

Meio Ambiente reforça importância de tutores comparecerem ao mutirão de castração

Ausências sem aviso prévio prejudicam a realização da ação e impedem o atendimento de outros animais que aguardam por uma vaga

23 julho 2026 - 17h37Por de Suzano
Meio Ambiente reforça importância de tutores comparecerem ao mutirão de castraçãoMeio Ambiente reforça importância de tutores comparecerem ao mutirão de castração - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça a importância de que os tutores convocados para o mutirão de castração deste sábado (25/07) compareçam ao local no horário agendado com seus animais. As faltas sem aviso prévio prejudicam a realização da ação, pois impedem que outros pets que aguardam pelo serviço sejam atendidos. Além disso, o tutor que não comunicar com antecedência perde a vaga, tendo que realizar uma nova inscrição. 

Ao todo, serão disponibilizadas 290 vagas. A pasta e a clínica responsável pelos procedimentos destacam que o agendamento representa o compromisso do tutor em levar o animal para a cirurgia, seguindo corretamente todas as orientações encaminhadas pela equipe.

O contato com os responsáveis é realizado exclusivamente por meio do WhatsApp. Por isso, a orientação é para que os tutores fiquem atentos às mensagens recebidas e cumpram as instruções enviadas, que incluem o horário do atendimento, os cuidados pré e pós-operatórios e a eventual necessidade de apresentação de documentos pessoais para a regularização do cadastro.

O mutirão contará com uma equipe técnica especializada da clínica contratada, que será responsável pelas cirurgias e pelas orientações completas sobre alimentação, repouso, medicação e demais cuidados necessários após o procedimento.

Todos os animais atendidos também passarão pela microchipagem e Registro Geral de Animais (RGA). A tecnologia permite que os dados do tutor sejam identificados por clínicas ou instituições que disponham de um leitor de microchip, caso o pet seja encontrado após se perder, fortalecendo as políticas municipais de responsabilidade, identificação e segurança animal.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente lembra que as convocações para este mutirão contemplam exclusivamente tutores previamente cadastrados. Para participar das próximas ações, os interessados devem realizar a inscrição pelo endereço bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da pasta, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210, na região central.

Para o cadastro presencial, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Suzano. Após a inscrição, o tutor deve aguardar o contato da equipe responsável para a convocação, conforme a disponibilidade de vagas nas próximas ações.

O secretário André Chiang ressaltou que as ausências sem comunicação prejudicam diretamente outras famílias que aguardam pelo serviço. “Temos mantido uma rotina de mutirões em toda a cidade, levando esse importante serviço para mais perto da população. Cada procedimento realizado representa uma conquista para a cidade, para os tutores e, principalmente, para os animais. Quando alguém falta sem avisar, uma vaga deixa de ser utilizada, e outra família perde a oportunidade de ser atendida. Por isso, pedimos responsabilidade e comprometimento a todos os convocados”, afirmou.

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