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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva garante quase cem atendimentos para PCDs em dez edições

Trabalho foi reforçado com atividade realizada nesta quinta-feira (23/07); suporte já proporcionou o direcionamento de 75 currículos para empresas

23 julho 2026 - 18h01Por de Suzano
Suporte já proporcionou o direcionamento de 75 currículos para empresasSuporte já proporcionou o direcionamento de 75 currículos para empresas - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que vem sendo realizado por meio de uma parceria entre Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e o governo de São Paulo, alcançou a marca de 99 atendimentos a pessoas com deficiência desde outubro do ano passado. 

Os números foram reforçados com a atividade mais recente, organizada nesta quinta-feira (23/07) no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, no bairro Jardim Paulista, que proporcionou o atendimento de mais nove pessoas. O trabalho já permitiu o direcionamento de 75 currículos para empresas da região, cumprindo o propósito da iniciativa, que é de garantir suporte profissional para este público.

A edição desta semana, conforme ocorreu nas ocasiões anteriores, proporcionou entrevistas individualizadas com os participantes e orientações conduzidas pela equipe técnica especializada do programa estadual a partir da apresentação de CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e atestado que comprove a deficiência, como laudo, hipótese diagnóstica ou relatório clínico.

A iniciativa que começou a ser desenvolvida no segundo semestre do ano passado tem se consolidado como uma das principais políticas públicas locais voltadas à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

A estratégia de atuação contempla uma acompanhamento contínuo desse público, que começa pela triagem inicial e chega até à pós-contratação, passando pela análise de habilidades, qualificação e encaminhamento assertivo. Para ampliar o alcance, empresas interessadas em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar no link bit.ly/PEIempresas, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos.

O titular da pasta, Mauro Vaz, ressaltou que a continuidade do programa representa mais um avanço nas políticas inclusivas adotadas pelo município. “O Polo de Empregabilidade Inclusiva se tornou um marco para Suzano. A cada edição, observamos histórias de superação, autonomia e reconhecimento profissional. Essa iniciativa nos mostra que inclusão se faz com prática, compromisso e oportunidades reais”, destacou.

Vaz ainda reforçou o impacto social promovido pela atuação conjunta com o governo estadual e com o setor produtivo. “Trabalhamos para que cada pessoa atendida tenha condições de ocupar seu espaço no mercado de trabalho com dignidade. A parceria com o Estado e o engajamento das empresas têm sido fundamentais para ampliar resultados. Seguiremos investindo em políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas”, completou o secretário.

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