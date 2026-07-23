Secretaria de Esportes e AD Suzano promovem seletiva de futebol com arrecadação de alimentos

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Associação Desportiva Suzano realizam neste sábado (25/07), no Ginásio Municipal de Esportes Professor Roberto David (rua Agnaldo Cursino, 267 – Sesc), uma seletiva de jogadores de futebol para integrar as equipes das categorias de base do clube.

Para participar, é necessário fazer um cadastro on-line e levar, no dia da avaliação, um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município. A seletiva contará com avaliações para as categorias sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18. Podem participar jogadores nascidos entre 2008 e 2015.

As inscrições devem ser realizadas por meio do link bit.ly/4fOY0ro. No formulário, o responsável deverá preencher informações como nome completo do jogador, nome completo da mãe, telefone para contato e a categoria na qual o atleta pretende concorrer.

Cada categoria terá um horário específico para a avaliação. A programação começa às 13 horas, com os jogadores do sub-12. Na sequência, serão realizadas as seletivas do sub-14, às 14h15; do sub-16, às 15h30; e do sub-18, às 17 horas.

A arrecadação de alimentos amplia o caráter social da iniciativa e contribui diretamente para o trabalho desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano. Os mantimentos recebidos serão incorporados às ações de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelo órgão, fortalecendo a formação de cestas básicas e outras mobilizações realizadas ao longo do ano.

A parceria também busca estimular, entre os jovens atletas e seus familiares, valores como solidariedade, responsabilidade social e participação comunitária. Dessa forma, além de abrir oportunidades para a descoberta de novos talentos no futebol, a seletiva mobiliza os participantes em benefício das pessoas que mais precisam.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou que a iniciativa alia a formação esportiva ao compromisso social. “Essa seletiva representa uma grande oportunidade para que os jovens demonstrem seu talento e possam integrar as categorias de base da AD Suzano. Ao mesmo tempo, conseguimos envolver os participantes em uma importante ação solidária, auxiliando no fortalecimento do trabalho do Fundo Social e no atendimento às famílias que mais precisam. O esporte também tem esse papel de formar cidadãos conscientes, participativos e comprometidos com a comunidade”, afirmou.