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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Cidades

Secretaria de Esportes e AD Suzano promovem seletiva de futebol com arrecadação de alimentos

Avaliação ocorrerá neste sábado (25/07) e buscará formar novas equipes de base para quatro categorias disponíveis; mantimentos serão enviados ao Fundo Social de Solidariedade

23 julho 2026 - 17h48Por de Suzano
Seletiva de jogadores de futebol deverá integrar as equipes das categorias de base do clubeSeletiva de jogadores de futebol deverá integrar as equipes das categorias de base do clube - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Associação Desportiva Suzano realizam neste sábado (25/07), no Ginásio Municipal de Esportes Professor Roberto David (rua Agnaldo Cursino, 267 – Sesc), uma seletiva de jogadores de futebol para integrar as equipes das categorias de base do clube.

Para participar, é necessário fazer um cadastro on-line e levar, no dia da avaliação, um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município. A seletiva contará com avaliações para as categorias sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18. Podem participar jogadores nascidos entre 2008 e 2015.

As inscrições devem ser realizadas por meio do link bit.ly/4fOY0ro. No formulário, o responsável deverá preencher informações como nome completo do jogador, nome completo da mãe, telefone para contato e a categoria na qual o atleta pretende concorrer.

Cada categoria terá um horário específico para a avaliação. A programação começa às 13 horas, com os jogadores do sub-12. Na sequência, serão realizadas as seletivas do sub-14, às 14h15; do sub-16, às 15h30; e do sub-18, às 17 horas.

A arrecadação de alimentos amplia o caráter social da iniciativa e contribui diretamente para o trabalho desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano. Os mantimentos recebidos serão incorporados às ações de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelo órgão, fortalecendo a formação de cestas básicas e outras mobilizações realizadas ao longo do ano.

A parceria também busca estimular, entre os jovens atletas e seus familiares, valores como solidariedade, responsabilidade social e participação comunitária. Dessa forma, além de abrir oportunidades para a descoberta de novos talentos no futebol, a seletiva mobiliza os participantes em benefício das pessoas que mais precisam.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou que a iniciativa alia a formação esportiva ao compromisso social. “Essa seletiva representa uma grande oportunidade para que os jovens demonstrem seu talento e possam integrar as categorias de base da AD Suzano. Ao mesmo tempo, conseguimos envolver os participantes em uma importante ação solidária, auxiliando no fortalecimento do trabalho do Fundo Social e no atendimento às famílias que mais precisam. O esporte também tem esse papel de formar cidadãos conscientes, participativos e comprometidos com a comunidade”, afirmou.

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