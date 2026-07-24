Passageiros lamentam concessão de nova empresa e enumeram prejuízos

Após três dias de operação da concessionária Trivia Trens, empresa que passou a atuar na grande maioria das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o Diário de Suzano esteve na manhã desta quinta-feira (23) na estação de Suzano Linha 11-Coral para saber dos passageiros os relatos e expectativas sobre a nova empresa, após o caso de congestionamento nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Deise Amarante, passageira diária da Linha 11-Coral da companhia Trivia Trens, disse ao DS que após a concessão da nova empresa, os serviços prestados pioraram. “Antes – da concessão -, existiam alguns problemas, mas era aceitável, mas agora, foi o ápice”, disse Deise. Ao ser questionada sobre a expectativa das melhorias prometidas pela empresa, Deise não hesitou ao comentar que não espera melhoras. “Com esses acontecimentos, eu acredito que não melhore. Em três dias, foram registrados diversos problemas. Ao invés de melhorar, está piorando”, complementou.

Já o passageiro, Diego Sobral, reforçou o comentado por Deise, e destacou que a empresa sofre com problemas desde o início dos trabalhos. “São três dias de muitos problemas, e hoje foi o maior, eu deveria estar no meu trabalho às 9 horas, e estou até agora aqui – 10h30”, lamentou. “Eu não acredito em melhoras, mas vamos ver os próximos capítulos”, falou.

A Sebastiana, passageira da Linha 11-Coral, lamentou a concessão da nova empresa. “Eu estou desde às 9 horas esperando um trem e não consigo entrar em nenhum. Para mim, o uso dos trens é essencial, pois uso muletas, o que facilita minha locomoção, em comparação com os ônibus”, enfatizou. “Depois dessa nova empresa, está horrível”, lamentou.