Após sucesso da festa de lançamento, KV Makeup vai à Beauty Fair, maior feira de estética da América

Um verdadeiro desfile de beleza, glamour e novas tendências em maquiagem marcaram a festa de lançamento da KV Makeup, no dia 28 de agosto, no Espaço Zabeu Bela Vista, em São Paulo. O evento, que foi um sucesso, reuniu especialistas em beleza, influenciadores digitais de renome nacional, profissionais do setor, distribuidores e convidados para apresentar a mais nova linha de cosméticos de alta performance. Com todo este sucesso, a expectativa agora está na participação da marca na 20ª edição da Beauty Fair, a maior feira de estética das Américas, que acontece de 6 a 9 de setembro, no Expo Center Norte.

Feliz com o resultado do lançamento e com o pensamento no futuro, o CEO da KV Makeup, Fernando Borges, disse que o evento não só correspondeu às expectativas, como superou cada uma delas. “Foi uma experiência mágica e emocionante! A KV Makeup chegou com tudo; e isso ficou evidente em cada detalhe do evento. Desde a decoração impecável e cuidadosamente planejada, até o vinho e a gastronomia, que encantaram os convidados. Tudo estava perfeito!”, frisou ele.

Para Borges, o ponto alto da festa, sem dúvida, foi a apresentação dos produtos, pois todos ficaram maravilhados com a inovação, a qualidade e a visão da marca. “Sentimos a energia do público e tivemos a certeza de que estamos trilhando um caminho muito especial no mercado da beleza. Foi um renascimento para a indústria; e a KV Makeup é a grande protagonista dessa nova história!”, comemorou.

Durante a cerimônia de lançamento, o CEO destacou, em seu discurso, que a empresa já nasceu com o compromisso de unir tecnologia, sustentabilidade e identidade cultural. “A KV Makeup não é apenas uma marca de cosméticos, mas uma plataforma de empoderamento, que busca valorizar a individualidade e promover a autoconfiança por meio da maquiagem”, disse.

Com o slogan “Seja sua melhor versão todos os dias”, a KV Makeup chega ao mercado com a proposta de oferecer produtos modernos, duradouros e acessíveis, atendendo à diversidade de estilos e tons de pele. “Nossas criações são pensadas para despertar o magnetismo natural, potencializando a beleza própria de cada um e transformando a maquiagem em um instrumento de expressão, empoderamento e sedução”, disse Fernando Borges, acrescentando que as fórmulas são dermatologicamente testadas, veganas e de alta performance, com texturas inovadoras, alta fixação e pigmentação intensa.

Sucesso total

Fernando Borges destacou, ainda, o sucesso do evento de lançamento da linha de maquiagem. Segundo ele, empresários, imprensa, influenciadores e distribuidores saíram do local impressionados com o poder da nova marca: “Muitos disseram que a KV Makeup será um divisor de águas no mercado de cosméticos. Isso é algo que nos dá ainda mais confiança e força para os próximos desafios”.

O empresário ainda destacou a grande repercussão nas mídias sociais e na imprensa: “A repercussão nas redes sociais foi avassaladora! Nossas hashtags do lançamento dispararam em engajamento. Houve uma onda de comentários positivos, compartilhamentos e mensagens de reconhecimento que mostraram que realmente tocamos o coração do público. O burburinho gerado pelo evento foi exatamente como almejávamos. Uma explosão de entusiasmo e curiosidade! Com certeza, nossos objetivos foram atingidos e estamos ainda mais motivados para os próximos passos”.

Agradecimento

“Queremos expressar nossa mais profunda gratidão a todos os convidados que estiveram conosco nesse momento tão especial. Vocês não foram apenas espectadores, foram parte dessa história que está apenas começando. O brilho nos olhos de cada um, o sorriso e as palavras de apoio tornaram esse evento um sucesso absoluto. Toda esta energia ficará marcada em nossos corações para sempre. Sou grato por acreditarem na KV Makeup e por fazerem parte do início dessa revolução no universo da beleza”, disse Borges, em nome de toda a diretoria da empresa.



Beauty Fair

Com os olhares voltados para o futuro, o empresário agora se dedica à participação da marca na maior feira de beleza e estética das Américas. “Estamos a todo vapor para a Beauty Fair, que acontece de 6 a 9 deste mês. A expectativa é grande e estamos cuidando de cada detalhe para garantir que nossa participação seja memorável. Esperamos que a feira seja o palco perfeito para consolidar a KV Makeup como a marca do momento”, garantiu.

“Com um estande belíssimo, uma apresentação impecável de produtos e muitas ações interativas, que vão envolver e encantar o público, queremos fazer barulho, marcar território e conquistar ainda mais espaço no coração de quem ama e vive a beleza. Nosso objetivo é ampliar ainda mais o impacto que tivemos no evento de lançamento, reforçando a essência da KV Makeup. E o que as pessoas podem esperar? Algo extraordinário! Apresentaremos produtos que traduzem inovação, acessibilidade e excelência, além de experiências inesquecíveis, cheias de emoção e energia”, disse o empresário, adiantando que quem passar pelo estande da KV Makeup viverá uma experiência incrível.



Serviço:

20ª Beauty Fair Internacional

Data: De 6 a 9 de setembro

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo

Estande da KV Makeup - Rua J16 (Pavilhão Verde)