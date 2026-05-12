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Jornal Diário de Suzano - 12/05/2026
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Cidades

Prefeitura de Ferraz inicia obras de revitalização da quadra poliesportiva do CDHU no Parque Dourado

Espaço receberá melhorias para garantir mais segurança, lazer e incentivo à prática esportiva para a população

12 maio 2026 - 11h32Por De Ferraz
A reforma prevê melhorias estruturais na quadra, proporcionando um ambiente mais adequado para crianças, jovens e famílias da regiãoA reforma prevê melhorias estruturais na quadra, proporcionando um ambiente mais adequado para crianças, jovens e famílias da região - (Foto: Isis Katherine/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz iniciou as obras de revitalização da quadra poliesportiva do CDHU, localizada no bairro Parque Dourado. A iniciativa tem como objetivo oferecer mais qualidade, segurança e conforto para os moradores que utilizam o espaço para atividades esportivas e de lazer.

A reforma prevê melhorias estruturais na quadra, proporcionando um ambiente mais adequado para crianças, jovens e famílias da região. O espaço é considerado um importante ponto de convivência da comunidade e, com a revitalização, deverá ampliar as opções de esporte e recreação no bairro.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Eduardo Paiva, a intervenção reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos espaços públicos.

“Estamos trabalhando para recuperar espaços importantes da cidade e garantir mais qualidade de vida para a população. A quadra do CDHU é muito utilizada pelos moradores do Parque Dourado e essa revitalização vai trazer mais segurança, conforto e incentivo à prática esportiva”, destacou o secretário.

A Prefeitura segue investindo em melhorias nos bairros, promovendo ações que incentivam o esporte, o lazer e a convivência comunitária em diferentes regiões da cidade.

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