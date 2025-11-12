Envie seu vídeo(11) 4745-6900
12/11/2025
Área de descarte irregular às margens do Guaió no Jardim Monte Cristo é revitalizada

Iniciativa focada na conscientização ambiental contou com ação integrada de limpeza, paisagismo e a utilização de materiais recicláveis

12 novembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretarias de Meio Ambiente e de Manutenção e Serviços Urbanos, entregou, na manhã desta terça-feira (11/11), a revitalização de uma área que antes era utilizada para o descarte irregular de lixo e entulho, localizada na avenida Conde de Monte Cristo, no Jardim Monte Cristo.

O espaço, que apresentava acúmulo de resíduos e representava riscos à saúde pública e ao meio ambiente às margens do rio Guaió, foi transformado por meio de uma ação integrada de limpeza e paisagismo, com foco na conscientização ambiental.

Os objetos descartados no local foram substituídos por plantas em pneus reutilizados. A área também oferece um novo visual com pintura, banco para os munícipes - feito de material reciclado -, e com uma casa para abrigar cachorros.

Em vistoria, o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, destacou a importância da colaboração da população na preservação das áreas revitalizadas. “Essa ação simboliza o objetivo da administração pública, que é o de manter o município limpo e organizado. Hoje, Suzano conta com cinco ecopontos e com a coleta feita de porta em porta; nós contamos com o apoio da população no descarte correto e com as denúncias de irregularidades”, afirmou o secretário.

A iniciativa não gerou custos à prefeitura e faz parte do programa municipal de revitalização da concessionária Renova Suzano, empresa responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos domiciliares e de saúde e a limpeza urbana na cidade de Suzano.

“Estamos recuperando parte da margem de um rio importante para o município, que é o Guaió. Além de embelezar o ambiente e conscientizar a população, nós eliminamos os custos de manutenção, transporte e limpeza que o descarte incorreto provoca”, destacou o secretário municipal de meio ambiente, André Chiang.

Ecopontos

A Prefeitura de Suzano busca o apoio da população para que os objetos sejam descartados de forma correta, para isso, a cidade conta com cinco ecopontos, sendo o mais recente inaugurado na quinta-feira da última semana (06/11), no bairro Cidade Miguel Badra. 

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 horas ao meio-dia. No local, os moradores podem descartar madeira, entulho, rejeitos, gesso, vidro, resíduos da construção civil, móveis, eletroeletrônicos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias, com exceção de pneus.

O do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186) recebe resíduos da construção civil, móveis, eletroeletrônicos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias.

A unidade da Vila Figueira, na Marginal do Una, também aceita restos de construção civil, eletroeletrônicos, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. Já na região norte, os ecopontos do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e da Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553) recebem resíduos da construção civil, móveis, eletroeletrônicos, recicláveis, resíduos de poda e jardinagem. No Dona Benta, também é possível descartar óleo de cozinha, pilhas e baterias, enquanto o ecoponto do Boa Vista é o único ponto da cidade que recebe pneus.

