Artur Takayama faz reunião com diretoria da OAB de Suzano

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), se reuniu hoje (31) com a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do município. Participaram da reunião o presidente da entidade, Fabrício Ciconi Tsutsui; o secretário-geral Cristian Sivera; a secretária-adjunta Antônia Vidal Gasparotti; e a tesoureira Gabriella Gimenez, além do secretário diretor geral de Planejamento e Gestão do Legislativo, Julio Mayer.

Takayama conheceu a estrutura da sede da OAB que foi inaugurada em junho do ano passado. “É uma estrutura ótima que oferece um acolhimento adequado para a nossa população”, frisou o vereador. Ele também elogiou a sala reservada para amamentação, que pode ser usada por advogadas e também pelas mulheres que estão no prédio para atendimento.

Durante a reunião, foram tratados diversos temas, como por exemplo, a assistência jurídica oferecida gratuitamente aos moradores de Suzano e, principalmente, sobre as ações realizadas pela OAB nos bairros e escolas. Sobre isso, Takayama colocou a Câmara totalmente à disposição da entidade para futuras parcerias. “Ensinar os nossos jovens sobre a importância da participação popular nos trabalhos da Câmara é algo que trará resultados positivos no futuro”, comentou. “Uma população com conhecimento dos seus direitos é uma população que certamente contribuirá para o desenvolvimento da cidade”, disse.

O presidente da OAB, Suzano está “em um momento fértil para a plantação de novas sementes que serão bons frutos no futuro”.