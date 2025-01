Artur Takayama firma parceria com a Prefeitura de Suzano para atendimento de servidores

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), vinculado à Secretaria de Administração de Suzano, passará a atender os servidores da Câmara. Essa parceria foi firmada hoje (9) durante uma reunião entre o presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL), com a chefe da pasta, Cintia Lira.



Takayama explicou que é uma parceria muito importante para a Casa de Leis, pois o cuidado emocional, social e psicológico dos servidores é fundamental. “Fiquei extremamente grato com integração do atendimento dos nossos servidores da Câmara. O NAS já é uma referência na região e só vem gerando resultados positivos”, analisou o vereador.



Em suas redes sociais, Cintia Lira explicou que as equipes dos 19 vereadores também poderão ser atendidas. “Em nome do prefeito Pedro Ishi, agradeço ao presidente Artur por concordar com esta nossa ideia de ampliar a oferta, pois todos merecem o devido cuidado”, disse.

NAS

Segundo informações da administração municipal, o NAS foi criado em 2019 e já atendeu mais de 16 mil servidores. Suas atividades incluem projetos internos diversificados como atendimentos individuais, grupos de apoio e campanhas de conscientização que abordam as diferentes necessidades dos frequentadores e complementam os atendimentos clínicos.