Artur Takayama realiza reunião para planejamento estratégico da Câmara

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), iniciou o planejamento estratégico da Casa de Leis para os próximos dois anos. Ele realizou reuniões com os diretores da Casa de Leis e todas as atividades foram acompanhadas pelo secretário diretor geral da Câmara, Julio Cezar Mayer.

Takayama explicou que a prioridade do seu mandato como chefe do Legislativo é garantir que a Casa de Leis continue sendo essencial para a continuidade do desenvolvimento de Suzano. “O primeiro passo de toda grande obra, de toda inauguração, é a aprovação de leis aqui na Câmara. O Legislativo tem um papel de extrema importância no crescimento do nosso município e tenho a certeza de que todos os vereadores vão se unir para fazer de Suzano uma cidade melhor ainda nos próximos anos”, argumentou.

Nas reuniões com os diretores, Takayama fez questão de falar que será um presidente focado na gestão do Legislativo, com seriedade e muito trabalho. “Vou honrar a confiança dos meus colegas vereadores que me escolheram para comandar a Casa de Leis e, acima de tudo, honrar meus eleitores e a nossa cidade”, explicou. Após as reuniões, Takayama e Mayer foram em todos os setores da Câmara para cumprimentar os servidores.

Mesa Diretiva

O vice-presidente do Legislativo é o vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

O parlamentar André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola, é o primeiro secretário. Já os vereadores Rogerio Castilho (PSB) e Max Eleno dos Santos (PL), o Max do Futebol, são segundo e terceiro secretários, respectivamente.