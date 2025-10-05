Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/10/2025
Cidades

Artur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Suzano

03 outubro 2025 - 22h10Por de Suzano
Artur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em SuzanoArtur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Suzano - (Foto: Divulgação)

O vereador Artur Takayama (PL) vistoriou na manhã de hoje (3) os pontos em que foram instaladas as primeiras câmeras com tecnologia de reconhecimento facial do projeto “Smart Suzano”.

Semelhante ao que existe na cidade de São Paulo, o sistema permite localizar procurados e foragidos da Justiça, pessoas desaparecidas, carros roubados ou furtados e outros casos que envolvam a segurança pública. As informações captadas pelas câmeras são cruzadas com um banco de dados que, quando necessário, aciona uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) para fazer o atendimento.

“O ‘Smart Suzano’ representa mais segurança para os suzanenses, com o uso da tecnologia para combater a criminalidade”, destacou Takayama”.

