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Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
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Ferraz

Feiras de Ferraz levam sabor e tradição aos bairros

Com 138 feirantes, atividade movimenta a economia local e faz parte da rotina dos ferrazenses durante toda a semana

26 agosto 2026 - 12h50Por da Reportagem Local
Feiras de Ferraz levam sabor e tradição aos bairrosFeiras de Ferraz levam sabor e tradição aos bairros - (Foto: Rafael Vieira/ Nathalia Ferreira)

As feiras livres de Ferraz estão presentes em diferentes regiões da cidade. Atualmente, o município conta com 138 feirantes cadastrados, que trabalham ao longo da semana levando produtos variados e atendimento próximo à população.

A programação começa às terças-feiras, com feiras nas ruas João de Deus de Moraes e Roberto Cavanava. Às quartas-feiras, a atividade acontece na Rua Humberto de Campos.

Já às quintas-feiras, os feirantes estão na Rua Vanir Hungria e no Centro de Convenções, na Praça dos Trabalhadores. Aos sábados, a população pode encontrar as barracas na Avenida Governador Jânio Quadros e na Rua Dom João VI.

Aos domingos, a programação segue na Rua Sud Menucci e na região do Japão, levando a atividade para diferentes bairros e facilitando o acesso da população aos produtos comercializados.

Entre os principais itens encontrados nas feiras estão frutas, verduras, legumes, temperos e o tradicional pastel, produtos que fazem parte da rotina de compras e dos hábitos dos moradores.

Além de movimentarem o comércio nos bairros, as feiras representam uma importante fonte de trabalho e renda para os profissionais que atuam regularmente no município.

A Prefeitura também oferece orientação aos feirantes e disponibiliza cursos em parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Os profissionais podem ainda buscar atendimento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura para obter informações relacionadas à atividade.

Para quem deseja se tornar feirante em Ferraz de Vasconcelos, as orientações sobre cadastro e regularização devem ser solicitadas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, localizada na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Severo, os feirantes têm papel importante na dinâmica dos bairros e na economia do município.
“As feiras fazem parte da história e da rotina de Ferraz. São espaços que aproximam os feirantes da população, movimentam a economia e oferecem produtos variados em diferentes regiões da cidade. Nosso trabalho é manter esse diálogo e oferecer orientação para quem já atua e para quem deseja ingressar nessa atividade.”

No Dia do Feirante, celebrado em 25 de agosto, a Prefeitura reconhece o trabalho dos profissionais que, com dedicação e presença diária, ajudam a manter viva essa tradição e fazem das feiras espaços de comércio, trabalho e encontro entre os ferrazenses.

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