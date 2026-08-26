Feiras de Ferraz levam sabor e tradição aos bairros

As feiras livres de Ferraz estão presentes em diferentes regiões da cidade. Atualmente, o município conta com 138 feirantes cadastrados, que trabalham ao longo da semana levando produtos variados e atendimento próximo à população.



A programação começa às terças-feiras, com feiras nas ruas João de Deus de Moraes e Roberto Cavanava. Às quartas-feiras, a atividade acontece na Rua Humberto de Campos.



Já às quintas-feiras, os feirantes estão na Rua Vanir Hungria e no Centro de Convenções, na Praça dos Trabalhadores. Aos sábados, a população pode encontrar as barracas na Avenida Governador Jânio Quadros e na Rua Dom João VI.



Aos domingos, a programação segue na Rua Sud Menucci e na região do Japão, levando a atividade para diferentes bairros e facilitando o acesso da população aos produtos comercializados.



Entre os principais itens encontrados nas feiras estão frutas, verduras, legumes, temperos e o tradicional pastel, produtos que fazem parte da rotina de compras e dos hábitos dos moradores.



Além de movimentarem o comércio nos bairros, as feiras representam uma importante fonte de trabalho e renda para os profissionais que atuam regularmente no município.



A Prefeitura também oferece orientação aos feirantes e disponibiliza cursos em parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Os profissionais podem ainda buscar atendimento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura para obter informações relacionadas à atividade.



Para quem deseja se tornar feirante em Ferraz de Vasconcelos, as orientações sobre cadastro e regularização devem ser solicitadas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, localizada na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Severo, os feirantes têm papel importante na dinâmica dos bairros e na economia do município.

“As feiras fazem parte da história e da rotina de Ferraz. São espaços que aproximam os feirantes da população, movimentam a economia e oferecem produtos variados em diferentes regiões da cidade. Nosso trabalho é manter esse diálogo e oferecer orientação para quem já atua e para quem deseja ingressar nessa atividade.”



No Dia do Feirante, celebrado em 25 de agosto, a Prefeitura reconhece o trabalho dos profissionais que, com dedicação e presença diária, ajudam a manter viva essa tradição e fazem das feiras espaços de comércio, trabalho e encontro entre os ferrazenses.