'Gangorra térmica': entenda mudanças bruscas de temperatura em SP e veja orientações da Defesa Civil

Frio em um dia, calor no outro. As mudanças rápidas de temperatura registradas em diferentes regiões do estado nos últimos dias são exemplos da chamada “gangorra térmica”, fenômeno que, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ocorre quando há alternância entre períodos de frio e calor em um curto intervalo de tempo.

A partir desta quinta-feira (27), inclusive, o estado terá uma nova virada no tempo, com dias de calor, sol e baixa umidade.

Essa variação está relacionada principalmente à passagem de sistemas meteorológicos, como frentes frias, e à atuação e deslocamento de diferentes massas de ar. Após a passagem de um sistema de característica mais fria, por exemplo, a entrada de ar mais quente pode favorecer uma rápida elevação das temperaturas.

As oscilações podem ocorrer em diferentes regiões do estado, com intensidades que variam de acordo com as características locais e a atuação dos sistemas meteorológicos. Esse comportamento pode ser observado com maior frequência durante o inverno e nos períodos de transição entre diferentes padrões atmosféricos.

Defesa Civil orienta população

Diante das mudanças bruscas de temperatura, a população deve acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas oficiais, adaptando os cuidados às condições do tempo.

Em períodos de calor, a recomendação é manter-se hidratado, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir a prática de atividades físicas nos horários mais quentes do dia. Crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis devem receber atenção especial.

Já durante os períodos de frio, é importante manter-se bem agasalhado, evitar exposição prolongada às baixas temperaturas e manter a hidratação, também com atenção redobrada a crianças e idosos.

Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, cadastre o CEP de interesse enviando uma mensagem de texto para o número 40199.