Previsão do tempo para quarta-feira (26), em SP: tempo instável

Nesta quarta-feira, dia 26, as instabilidades aumentam em todo o território paulista devido a presença de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera.

Há condição para pancadas de chuva isoladas, de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h em todo o território paulista.

A situação é de ATENÇÃO em quase todo o Estado, com exceção apenas do Vale do Ribeira, RMSP e Baixada Santista, onde as chuvas serão mais ocasionais. A umidade melhora significativamente em todo o Estado por conta do tempo instável.

Na Capital, as temperaturas variam entre 15°C e 21°C. Em Bebedouro, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 26°C.