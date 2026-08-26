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Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
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Tempo

Previsão do tempo para quarta-feira (26), em SP: tempo instável

Há condição para pancadas de chuva isoladas, de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h em todo o território paulista

26 agosto 2026 - 10h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 15 e 21 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 15 e 21 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta quarta-feira, dia 26, as instabilidades aumentam em todo o território paulista devido a presença de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera.

Há condição para pancadas de chuva isoladas, de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h em todo o território paulista.

A situação é de ATENÇÃO em quase todo o Estado, com exceção apenas do Vale do Ribeira, RMSP e Baixada Santista, onde as chuvas serão mais ocasionais. A umidade melhora significativamente em todo o Estado por conta do tempo instável.

Na Capital, as temperaturas variam entre 15°C e 21°C. Em Bebedouro, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 26°C.

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