Casa de Cultura de Palmeiras I recebe '2º Festival de Talentos' com 37 artistas inscritos

A Casa de Cultura I Professor Luiz Antonio da Silva, no distrito de Palmeiras, recebe neste sábado (29/08) o “2º Festival de Talentos 2026”. São 37 artistas inscritos para esta edição, sendo 27 com apresentações no palco principal e outros dez com trabalhos em diferentes linguagens artísticas expostos ao público.

Localizado na rua Manoel Ramos, 14, no Parque Palmeiras, o espaço receberá uma programação gratuita das 9h30 às 18 horas e totalmente aberta à população, reunindo atividades artístico-culturais, feira gastronômica, feira de artesanato, brinquedos infláveis e praça de alimentação.

A abertura do festival será por conta de uma oficina de robótica em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes). Na sequência, às 10 horas, será realizada a cerimônia oficial de abertura e, às 10h30, o público poderá participar de uma aula aberta de zumba.

Às 11 horas, a Casa de Cultura recebe o espetáculo “O Livro de Borboletas”, atração que integra a programação da 13ª Mostra de Referências Teatrais. Após a apresentação, as atividades seguem na área externa, onde terá início a sequência de performances dos artistas inscritos no festival.

Ao longo do dia, o palco principal receberá apresentações de diferentes linguagens e estilos, reunindo artistas amadores e profissionais da região. A proposta é oferecer espaço para novos talentos, estimular a produção cultural e aproximar o público da diversidade artística presente em Suzano.

Simultaneamente às apresentações no palco, a área interna da Casa de Cultura terá uma exposição de artes visuais, com fotografias, esculturas, pinturas, grafites, desenhos e outras produções realizadas por artistas da região.

O público também poderá acompanhar e participar de oficinas culturais de diferentes linguagens, entre elas grafite, xilogravura, escrita criativa e malabares. A programação contará ainda com uma demonstração de capoeira realizada por integrantes de uma das academias mais antigas da região sul da cidade.

O 2º Festival de Talentos recebeu 37 inscrições. Deste total, 27 artistas irão se apresentar no palco principal, enquanto os demais participarão com trabalhos ligados às artes visuais e outras linguagens. A diversidade de atrações reforça o caráter do evento como espaço de valorização, intercâmbio e divulgação da produção artística local.

Além da programação cultural, haverá feira de artesanato e gastronomia, praça de alimentação e brinquedos infláveis, ampliando as opções de lazer para as famílias que passarem pelo espaço ao longo do sábado.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, destaca que o “2º Festival de Talentos” integra as ações desenvolvidas pela pasta para descentralizar a programação artística no município. “O Festival de Talentos, além de ser importante para o fortalecimento da cultura local, também reforça os equipamentos culturais nos bairros, oferecendo oportunidades para que artistas da cidade apresentem seus trabalhos e para que a população tenha contato com diferentes manifestações culturais”, disse.