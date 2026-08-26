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Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
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Ferraz promove mudanças no sentido de vias para melhorar circulação e segurança no trânsito

Alterações na sinalização e no sentido de circulação começam a valer a partir da meia-noite entre os dias 26 e 27 de agosto e integram ações de reorganização do sistema viário

26 agosto 2026 - 12h52Por da Reportagem Local
Ferraz promove mudanças no sentido de vias para melhorar circulação e segurança no trânsitoFerraz promove mudanças no sentido de vias para melhorar circulação e segurança no trânsito - (Foto: Rafael Vieira / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, realizará, a partir da meia-noite entre os dias 26 e 27 de agosto, alterações na sinalização e no sentido de circulação de algumas vias do município. Esta medida tem como objetivo reorganizar o fluxo de veículos, melhorar a fluidez do trânsito e ampliar as condições de segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

As mudanças serão concentradas no entorno das ruas Floriano Peixoto, Carlos Drummond, Duque de Caxias e Marechal Deodoro da Fonseca. A principal alteração envolve a reorganização dos sentidos de circulação, com a implantação de mão dupla em trechos que atualmente operam em sentido único e a inversão do fluxo em uma das vias.

Na Rua Floriano Peixoto, no cruzamento com a Rua Duque de Caxias, a circulação passará a ocorrer em mão dupla. Atualmente, o trecho funciona em sentido único para os veículos que acessam a via pela Rua Herman Telles Ribeiro.

Outra mudança ocorrerá na Rua Carlos Drummond, que continuará operando em mão única, mas terá o sentido de circulação invertido. Com a nova configuração, os veículos passarão a entrar pela Rua Duque de Caxias e sair pela Rua Herman Telles Ribeiro. Atualmente, o fluxo ocorre no sentido contrário, com entrada pela Rua Herman Telles Ribeiro e saída na Rua Duque de Caxias.

A Rua Duque de Caxias também passará a operar em mão dupla no trecho que anteriormente funcionava em sentido único a partir da Rua Herman Telles Ribeiro. Já a Rua Marechal Deodoro da Fonseca permanecerá com circulação em mão dupla, sem alteração em seu sentido.

“Estamos promovendo essas mudanças com o objetivo de organizar melhor a circulação e tornar o deslocamento pela região mais seguro e eficiente. Toda alteração no trânsito exige um período de adaptação e, por isso, orientamos os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem a nova sinalização”, destacou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli.

A Prefeitura orienta os condutores a observarem atentamente a sinalização implantada e os novos sentidos de circulação. A recomendação é que motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao trafegar pelas vias durante o período de adaptação às mudanças.

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