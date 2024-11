Ashiuchi acompanha simulado e destaca parceria com a PM: 'Resulta em mais segurança'

O prefeito Rodrigo Ashiuchi prestigiou na manhã desta quinta-feira (28/11) o simulado “Roubo de Valores em Empresa de Transportes", realizado por policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), responsável por fazer o policiamento ostensivo e preventivo na cidade. A atividade aconteceu na sede da Radial Mais Transporte, na região central da cidade.

No total, 25 policiais participaram da iniciativa, que teve como objetivo estabelecer procedimentos gerais para prevenir incidentes desta natureza na área de Suzano e nas demais cidades atendidas pelo batalhão. Além disso, a ação serviu para aumentar a sensação de segurança e a visibilidade da Polícia Militar para os munícipes.

Foram utilizadas quatro viaturas operacionais e uma de resgate na atividade. O simulado começou com policiais disfarçados de criminosos invadindo o pátio da empresa. Em seguida, PMs chegaram ao local e reagiram ao ataque dos suspeitos, iniciando uma troca de tiros com munições de festim. A ação prosseguiu com o socorro a um policial e aos suspeitos feridos, prisão dos indivíduos ilesos e posterior varredura do local.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, que também marcou presença no evento, parabenizou a corporação pela iniciativa. “São ações como essa que preparam os agentes para lidarem com situações de risco. Assim como a Polícia Militar, nossa Guarda Civil Municipal (GCM) também realiza atividades que visam intensificar a ação dos agentes, aumentando a sensação de segurança da nossa população. Treinamentos como esse são referências para nós”, ressaltou o chefe da pasta.

Ashiuchi, por sua vez, agradeceu pela parceria que a cidade tem com a Polícia Militar. “Ela resulta em mais segurança para nossos munícipes. Os agentes atuam em conjunto com nossos GCMs e isso só beneficia a população, que se sente mais segura andando nas ruas. É uma parceria que deu liga e que resulta em grandes ações como a que tivemos hoje”, declarou o chefe do Poder Executivo suzanense.

Também acompanharam o simulado o comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 12 (CPA-M/12), coronel Reges Meira Peres; a chefe da Divisão Operacional do CPA-M/12, Cláudia Regina Candido; o comandante do 32º BPM/M, tenente-coronel Evandro Clementino Mendes; o comandante do 17º BPM/M, major Luciano Anderson Tirelli; a comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita; o gerente operacional da Radial, Wellington Vidal; o assistente de Comunicação da Radial, César Alexandre Silva Teixeira; o vice-prefeito eleito de Poá, Eliardo Jordão; e o presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Poá, Cláudio José Machado.