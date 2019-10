Ashiuchi apresenta 12 novos maquinários em investimento de R$ 5,1 milhões

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), apresentou, nesta sexta-feira (11), 12 novos maquinários, que auxiliarão nas obras e manutenções da cidade. O investimento na primeira fase é de R$ 5,1 milhões. O evento aconteceu ontem, no Largo da Feira.

Com as novas máquinas, a administração municipal espera economizar cerca de R$ 300 mil por mês a partir do próximo ano. A licitação para a segunda fase está marcada para o próximo dia 23, e serão entregues mais oito equipamentos.

O total a ser investido nas duas fases é de cerca de R$ 8 milhões.

O prefeito afirmou que na primeira fase, a pasta municipal teve em torno de 460 mil de economia, por conta da licitação pelo "Pregão Eletrônico". O valor orçado inicialmente foi de R$ 5.637.287,12.

Com o programa, o valor pago é de R$ 5.180.077,45. "A modalidade aumentou a abertura para mais empresas participarem, e isso traz melhor qualidade e maior economia para os cofres de Suzano", afirmou o prefeito.

Maquinário

Foram apresentadas, nesta primeira fase, três máquinas do tipo "Patrol", quatro retroescavadeiras, uma pá carregadeira, uma plataforma elevatória, uma escavadeira e dois caminhões-pipa.

Na próxima semana, ainda serão entregues um caminhão prancha e um rolo compactador. Segundo Ashiuchi, o rolo tem como objetivo auxiliar na pavimentação da cidade. "Ele vai ajudar, junto com a nossa usina, a melhorar a capacidade de produção de asfalto", afirmou.

Na segunda fase, a previsão é de que sejam entregues seis caminhões basculantes, um caminhão de comboio e mais um rolo do tipo "Tamping", somando investimento de mais de 8 milhões de reais no total.

Ashiuchi diz que, com as novas máquinas entregues, a economia em 2020 com aluguel de máquinas e tratores será perto dos R$ 4 milhões, valor que cobre "quase o valor total das máquinas" da primeira fase. "Apesar da economia da licitação e os equipamentos adquiridos, esses equipamentos não vão tirar totalmente as locações da cidade, mas teremos grande economia", ressaltou Ashiuchi.

O prefeito finalizou agradecendo o apoio dos deputados Marcio Alvino e André do Prado e o empenho dos servidores das Secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos, de Transportes e Mobilidade Urbana e da Segurança Cidadã e da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), que estiveram à frente do projeto de aquisição.

Ainda estiveram presentes no evento o vice-prefeito Walmir Pinto; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; os secretários Marcelo Prado de Almeida (Comunicação Pública), Arnaldo Marin Júnior (Esporte e Lazer), Edson Gianuzzi (Meio Ambiente), Said Raful Neto (Governo), Antônio Wenzler (Segurança Cidadã) e Leandro Bassini (Educação); e os vereadores André Marcos de Abreu, José Izaqueu Rangel, Leandro Alves de Faria, Neusa dos Santos Oliveira, Rogério Gomes do Nascimento, José Alves Pinheiro Neto, Joaquim Antônio da Rosa Neto, Luiz Carlos da Costa, Marcos Antonio dos Santos, Carlos José da Silva, Edirlei Junior Reis, José Silva de Oliveira, Antônio Rafael Morgado e Alceu Mathias Cardoso.